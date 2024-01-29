Белая Церковь, Украина, 30 января, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Ночью 30 января в городе Белая Церковь Киевской области Украины раздался взрыв, сообщило агентство «РБК-Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По информации региональной администрации, в Киевской области работают силы противовоздушной обороны. О других подробностях не говорится.

Чуть позже в городе прозвучал второй взрыв, отметили в издании.

На территории Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, по данным украинским СМИ, также в ночь на 30 января взрывы прозвучали в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Местные власти ситуацию не комментировали.

Вечером 27 января на территории Украины в Харькове, Полтаве и Кременчуге прогремела серия взрывов. Удары раздавались в период с 21:00 по 21:07 мск. За несколько минут до взрывов сирены воздушной тревоги звучали в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черкасской областях.