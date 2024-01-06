Киев, 6 января, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Сокращение западной поддержки Украины сравнимо с приостановкой наркоза во время операции, заявил украинский экономист Алексей Кущ.

Известия/Тарас Петренко

Комментируя платёжный баланс Украины за январь–ноябрь 2023 года, Кущ отметил, что без продолжения помощи в стране начнутся разрушительные процессы.

«Наркоз перестаёт действовать, пациент приходит в себя, а открытая операция продолжается. Пришло время адаптироваться к шокам. И начинать надо с правительства», — написал он в соцсетях.

По мнению эксперта, Украина пока ещё платёжеспособна, но это связано с внешним кредитованием, в то время как «торговая дыра» приводит к сильному оттоку валюты. На сегодня отрицательное торговое сальдо составляет $34,1 млрд, что превышает 20% Валового внутреннего продукта (ВВП).

Кущ добавил, что изначально в украинской экономике прогнозировалось минус $23 млрд за год, по итогу за девять месяцев получили минус $34 млрд.

Однако результатом 2023 года станет минус в $40 млрд, в результате чего национальная валюта «не выживет», предупредил экономист.

Вместе с тем Кущ указал на то, что Киев занимается лишь расточительством финансовой помощи Запада, в то время как отток наличной валюты вне банковского сектора достиг $10,3 млрд, а руководство страны продолжает выплачивать проценты по внешним займам и инвестициям — $6,1 млрд.

При разрушении внешних «подпорок» Украину ждёт скорая катастрофа, подытожил экономист.

Валютные антирекорды

3 января национальный банк Украины понизил официальный курс гривны к американскому доллару, обновив тем самым исторический максимум. По состоянию на 4 января 2024 года официальный курс доллара США составлял 38,11 гривны, евро — 41,6 гривны.

По данным регулятора, в целом за 2023 год украинцы купили американской валюты на сумму $4,793 млрд, из которых $1,026 млрд были куплены в декабре, что стало рекордным объёмом за 11 лет.

В конце декабря курс украинской валюты в результате девальвации в ходе торгов на валютной торговой площадке Bloomberg вырос до 38 гривен за доллар, преодолев психологический барьер. Тогда национальный банк Украины установил на 29 декабря официальный курс доллара в 37,98 гривны, что стало историческим антирекордом. С начала месяца доллар подорожал на 1,63 гривны.

В публикации говорилось, что одной из причин могло стать негативное отношение украинцев к законопроекту об ужесточении мер мобилизации, внесённому на рассмотрение в Верховную раду, что стимулирует миграцию из страны. В этом случае растёт число тех, кто снимает наличные и переводит в доллары, а это влияет на курс гривны, объяснило издание.

До этого, 28 декабря, глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев объявил, что государственный долг страны достиг 5,1 трлн гривен (более $140 млрд). Его соотношение к национальному ВВП к концу года составит 85%.

Зависимость от западной поддержки

Именно западные финансовые вливания не позволяют рухнуть украинской социально-экономической системе. Но как только наступит мир и западная финансовая помощь Украине сразу прекратится, произойдет резкий взлёт цен и падение курса гривны, отметил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. По его словам, крупный украинский бизнес системно готовится к тому, что курс украинской гривны в итоге обвалится. Предвидя такие катастрофические последствия, украинский бизнес всеми способами старается вывести средства из страны или же, наоборот, оставить деньги, полученные от экспортных операций, на Западе, сказал депутат.

В свою очередь, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что эта страна не справится с проблемами без помощи США. По его мнению, с января 2024 года на Украине начнутся перебои с социальными выплатами.

Он отметил, что киевский режим может столкнуться с нехваткой 20 млрд гривен ($545 млн) на социальные расходы.

По его словам, если американская помощь вовремя не подоспеет, Киев будет сокращать расходы на социальную и гуманитарную сферу.

Ранее, 4 января, на брифинге официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Украине придётся очень тяжело без дополнительной помощи США. Ранее он утверждал, что Белый дом будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но уровень этой помощи в сравнении с 2022–2023 годами может снизиться.

Вместе с тем в статье бывшего американского посла в НАТО Иво Даалдера, опубликованной 2 января изданием Politico, говорится о том, что Украина может потерпеть поражение уже в первой половине 2024 года из-за политических изменений в США и сокращения поддержки со стороны Вашингтона.

Проблема с финансированием Киева

4 января координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у Соединённых Штатов больше нет средств для дальнейшей военной поддержки Украины, выделение новых пакетов помощи потребует одобрения со стороны Конгресса страны.

Помощь, выделенная Украине согласно документу, подписанному Байденом в конце декабря 2023 года, ещё не поступила в Киев в полном объёме, на это потребуется несколько недель, добавил Кирби.

Более того, многие из чиновников Евросоюза в частных беседах признают, что Украина перестала быть главным приоритетом для большинства европейских лидеров. Они называют её «чёрной дырой» для вливания денег, сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

Также в Госдепе заявили о невозможности поддерживать Киев без решения конгрессменов. По запросу администрации США на нужды Украины требуется дополнительно выделить порядка $61 млрд. В Конгрессе республиканцы не идут на уступки, требуя согласования миграционной реформы.

Кроме того, сообщалось, что президента США Джо Байдена сильно огорчила ситуация, в которой до сих пор не согласована дополнительная помощь Украине. Он считает прекращение поддержки Киева абсолютным сумасшествием. Это против интересов США, заявил глава Белого дома.

Член верхней палаты Конгресса Митт Ромни заявил 5 декабря, что в Сенате США республиканцы сорвали брифинг по запросу администрации Белого дома о выделении помощи Украине и Израилю после того, как не получили ответа от демократов на свои предложения.

После этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что у Белого дома есть только 1 млрд долларов денежных средств, которые предназначены на помощь Украине. При этом, по её словам, 96% из этой суммы уже освоено Пентагоном, а остающиеся 4% будут предоставлены Киеву до конца декабря.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал 13 декабря, что жители США начали размышлять на тему того, на что направляются деньги, которые передаются Вашингтоном Киеву.