Брюссель, 14 декабря, 2023, 08:52 — ИА Регнум. Многие из чиновников Евросоюза в частных беседах признают, что Украина перестала быть главным приоритетом для большинства европейских лидеров, а также называют её «чёрной дырой» для вливания денег. Об этом 14 декабря сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

Philipp Schulze/Global Look Press

По информации издания, невзирая на официальную поддержку Киева и заявления о том, что блокирующая помощь Украине Венгрия изолирована, многие чиновники ЕС признают — украинский конфликт перестал быть главным приоритетом в повседневной жизни многих лидеров сообщества.

«Сомнения растут… Насколько отчаянна ситуация на поле боя? Сколько ещё денег мы вольём в эту чёрную дыру? Популисты по всей Европе будут стараться оседлать эту волну в ближайшие месяцы», — заявил один из чиновников.

При этом один из высокопоставленных дипломатов ЕС рассказал, что уже собралась новая группа государств, которые, скорее всего, изменили свою позицию по вопросу о возможности вхождения Украины в сообщество.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у Белого дома есть только 1 млрд долларов денежных средств, которые предназначены на помощь Украине. При этом, по её словам, 96% из этой суммы уже освоено Пентагоном, а остающиеся 4% будут предоставлены Киеву до конца декабря.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 14 декабря сообщил, что поездка главы киевского режима Владимира Зеленского в США обернулась для него полным провалом. Он уточнил, что это так, потому что Киев остался без дополнительной американской финансовой помощи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 13 декабря, что жители США начали размышлять на тему того, на что направляются деньги, которые передаются Вашингтоном Киеву.