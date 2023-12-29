Киев, 29 декабря, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Курс украинской валюты в результате девальвации в ходе торгов на валютной торговой площадке Bloomberg вырос до 38 гривен за доллар, преодолев психологически барьер, сообщило украинское издания «Страна. ua».

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Курс гривна/доллар поднялся с 37,85 гривны за доллар до 38,065 гривны», — говорится в сообщении.

Национальный банк Украины установил на 29 декабря официальный курс доллара — 37,98 гривны, что стало историческим антирекордом. С начала месяца доллар подорожал на 1,63 гривны.

«Есть запрос государства на девальвацию гривны, чтобы выгоднее конвертировать ранее полученную помощь в валюте», — прокомментировал ситуацию для издания финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Он также сообщил, что жители негативно отнеслись к законопроекту о об ужесточении мер мобилизации, внесённому на рассмотрение в Верховную раду, что стимулирует миграцию из страны. В этом случае растёт число тех, кто снимает наличные и переводит в доллары, а это влияет на курс гривны, пояснил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев объявил, что государственный долг страны достиг 5,1 трлн гривен (более $140 млрд). Его соотношение к национальному ВВП к концу года составит 85%.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что эта страна не справится с проблемами без помощи США. По его мнению, с января 2024 на Украине начнутся перебои с социальными выплатами.