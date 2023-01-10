Киев, 11 января, 2023, 00:54 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своём видеообращении, опубликованном в социальных сетях, заявил 10 января о глобальном выводе за рубеж средств крупным украинским бизнесом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Дубинский сообщил о «глобальном оттоке денег с Украины» с помощью различных финансовых каналов, резком падении в прошлом году украинского экспорта. По словам депутата, крупный украинский бизнес системно готовится к тому, что курс украинской гривны в итоге обвалится.

По мнению Дубинского, обвалится он не сейчас, так как «пока идёт война, сдохнуть нам никто не даст». Западная финансовая помощь позволит удерживать курс гривны примерно на одном и том же уровне. Дубинский признал, что именно западные финансовые вливания не позволяют рухнуть украинской социально-экономической системе. Но как только наступит мир — и западная финансовая помощь Украине сразу прекратится, что вызовет резкий взлёт цен и падение курса гривны.

Поэтому украинский бизнес, предвидя такие катастрофические последствия, всеми способами старается вывести средства с Украины или же, наоборот, оставить деньги, полученные от экспортных операций, на Западе. Одним из способов вывода средств с Украины является хитрая схема, в ходе которой украинские компании дают «кредиты» своим фирмам-нерезидентам, находящимся за рубежом. Таким образом, по словам Дубинского, за последнее время крупный украинский бизнес вывел за пределы страны $10 млрд.