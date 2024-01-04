Вашингтон, 4 января, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Украине придётся очень тяжело без дополнительной помощи США. Так заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Миллера, ВСУ на поле боя будет очень тяжело без дополнительной американской помощи.

«Считаем, что мы должны оказывать поддержку, я думаю, Конгресс придёт к этому, но ставки очень реальны», — сказал чиновник журналистам 4 января.

При этом Миллер ранее заявлял, что Белый дом будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но уровень этой поддержки в сравнении с 2022–2023 годами может снизиться.

Как сообщало ИА Регнум, у Соединённых Штатов больше нет средств для дальнейшей военной поддержки Украины, выделение новых пакетов помощи потребует одобрения со стороны Конгресса страны. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Помощь, выделенная Украине согласно документу, подписанному Байденом в конце декабря 2023 года, ещё не поступила в Киев в полном объёме, на это потребуется несколько недель, добавил Кирби.

В статье бывшего американского посла в НАТО Иво Даалдера, опубликованной 2 января изданием Politico, говорится о том, что Украина может потерпеть поражение уже в первой половине 2024 года из-за политических изменений в США и сокращения поддержки со стороны Вашингтона.