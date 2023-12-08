Москва, 8 декабря, 2023, 10:26 — ИА Регнум. На Украине уже в январе начнутся проблемы с социальными выплатами, если США не окажут финансовую помощь. Об этом 8 декабря заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Без помощи США на Украине уже в январе 2024 года могут возникнуть проблемы с соцвыплатами», — написал Азаров.

Он отметил, что киевский режим может столкнуться с нехваткой 20 млрд гривен ($545 млн) на социальные расходы.

По его словам, если американская помощь вовремя не подоспеет, Киев будет сокращать расходы на социальную и гуманитарную сферу.

Как сообщало ИА Регнум, президента США Джо Байдена сильно огорчила ситуация, в которой до сих пор не согласована дополнительная помощь Украине. Он считает прекращение поддержки Киева абсолютным сумасшествием. Это против интересов США, заявил глава Белого дома.

Член верхней палаты Конгресса Митт Ромни заявил 5 декабря, что в Сенате США республиканцы сорвали брифинг по запросу администрации Белого дома о выделении помощи Украине и Израилю после того, как не получили ответа от демократов на свои предложения.