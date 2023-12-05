Вашингтон, 6 декабря, 2023, 01:43 — ИА Регнум. В Сенате США представители Республиканской партии сорвали брифинг по запросу администрации Белого дома о выделении помощи Украине и Израилю. Они не получили ответа от демократов на свои предложения, заявил 5 декабря журналистам член верхней палаты Конгресса Митт Ромни.

U.S. Senate Photo Studio Зал заседаний Сената

«Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки. Не было причины сидеть и слушать, как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине. Мы это знаем и согласны с этим», — сказал он.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не поддерживать запрос Белого дома и проголосовать против продвижения законопроекта, продолжая настаивать на значимых изменениях на границе.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря перед конгрессменами США должен был выступить глава киевского режима Владимир Зеленский, но в последний момент он отменил запланированное обращение, заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Речь Зеленского должна была прозвучать перед голосованием по поводу выделения новой помощи на нужды Украины.

Политолог-международник, американист, директор ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Федор Войтоловский считает, что в США вопрос о военной помощи Украине стал предметом серьёзного внутриполитического торга — республиканцы пытаются выстроить фронду инициативам администрации Белого дома. Провал переговоров в Сенате не стоит связывать исключительно с позицией республиканцев по тому или иному вопросу в сфере национальной безопасности. Для этой партии, по словам эксперта, вопросы внутренней безопасности имеют не меньшее значение, чем вопросы внешней безопасности, связанные с противоборством с важнейшими противниками США — Китаем, Россией, Ираном, Северной Кореей и так далее.

В статье журнала The Economist говорится об опасениях в Конгрессе США по поводу приостановки помощи Киеву вплоть до выборов в 2024 году. В условиях неопределённости Украину ждёт мрачная зима, отметили авторы.

В Белом доме хотят, чтобы Конгресс США одобрил пакет чрезвычайного финансирования, в который входит более $61 млрд помощи Украине.