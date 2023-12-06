Вашингтон, 6 декабря, 2023, 06:58 — ИА Регнум. Главу Белого дома Джо Байдена сильно огорчила ситуация, в которой до сих пор не согласована дополнительная помощь Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден и Владимир Зеленский

По мнению президента, для США будет «абсолютным сумасшествием» не согласовать помощь ВСУ.

«Провал в вопросе поддержки Украины — это абсолютное сумасшествие. Это против интересов США. Это просто неправильно», — цитирует Байдена пресс-пул Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, в окружении главы киевского режима Владимира Зеленского всё настойчивее говорят, что после декабря Украина останется без финансовых вливаний Запада.

Вашингтон достиг «дна бочки» в своих возможностях оказывать военную поддержку Украине, заявил 5 декабря журналистам официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Голосование в Сенате Конгресса США о выделении Украине очередного пакета военной помощи, по данным агентства Bloomberg, произойдёт не раньше 11 декабря. При этом 15 декабря сенаторы уйдут на рождественские каникулы.