Киев, 3 января, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Национальный банк Украины (НБУ) понизил официальный курс гривны к американскому доллару, обновив тем самым исторический максимум. Соответствующие данные опубликованы на сайте украинского регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM

На 4 января 2024 года официальный курс доллара США установлен на уровне 38,11 гривны, евро — 41,6 гривны.

По данным регулятора, в целом за 2023 год украинцы купили американской валюты на сумму $4,793 млрд, из которых $1,026 млрд были куплены в декабре, что стало рекордным объёмом за 11 лет.

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря курс украинской валюты в результате девальвации в ходе торгов на валютной торговой площадке Bloomberg вырос до 38 гривен за доллар, преодолев психологический барьер. Тогда национальный банк Украины установил на 29 декабря официальный курс доллара в 37,98 гривны, что стало историческим антирекордом. С начала месяца доллар подорожал на 1,63 гривны.

В публикации говорилось, что одной из причин могло стать негативное отношение украинцев к законопроекту об ужесточении мер мобилизации, внесённому на рассмотрение в Верховную раду, что стимулирует миграцию из страны. В этом случае растёт число тех, кто снимает наличные и переводит в доллары, а это влияет на курс гривны, объяснило издание.

До этого, 28 декабря, глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев объявил, что государственный долг страны достиг 5,1 трлн гривен (более $140 млрд). Его соотношение к национальному ВВП к концу года составит 85%.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что эта страна не справится с проблемами без помощи США. По его мнению, с января 2024 года на Украине начнутся перебои с социальными выплатами.