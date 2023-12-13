Москва, 14 декабря, 2023, 00:39 — ИА Регнум. Американцы начали размышлять на тему того, на что направляются деньги, которые передаются Вашингтоном Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«И действительно в первую очередь американцы начали задаваться вопросом, а на что, собственно, они тратят такие деньги?» — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября Чикагский совет по международным отношениям представил результаты опроса, проведенного среди жителей США по поводу финансирования Украины. 45% участников исследования назвали американские расходы на помощь Киеву неоправданными.

При этом о поддержке дальнейшего выделения средств украинской стороне заявили 50% сторонников Республиканской партии. В марте 2022 года их было 80%. Среди демократов уровень одобрения снизился за полтора года с 83% до 77%.

4 октября бывший президент США Дональд Трамп потребовал от американских властей немедленно прекратить поддержку Украины. Он указал, что Вашингтону следует добавиться того, чтобы европейские страны увеличивали размер своей помощи Киеву до уровня Соединённых Штатов.

Политик уточнил, что суммарные расходы США на поддержку Украины превысили $175 млрд.