Киев, 28 декабря, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Размер государственного долга Украины достиг 5,1 трлн гривен (более $140 млрд). Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Таковы данные регионального минфина на конец прошлого месяца.

«По состоянию на 30 ноября государственный и гарантированный государством долг достиг 5,1 трлн гривен, или 140,8 млрд долларов в валютном эквиваленте», ― привело слова парламентария издание «Страна. ua».

Депутат уточнил, что по итогам 2023 года соотношение госдолга к ВВП страны составит порядка 85%, хотя Международный валютный фонд прогнозировал 98%.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что бюджет Украины на 2023 год приняли с рекордным дефицитом в $38 млрд. Он отметил, что ежемесячные потребности Киева для покрытия этой суммы составляют около $3 млрд.

28 августа министерство финансов сообщило, что государственный долг Украины увеличился в июле на $4 млрд и достиг по состоянию на конец месяца $132,92 млрд (4860,59 млрд гривен), при этом внешний долг страны составил $90,77 млрд (3319,19 млрд гривен).

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев в 2024 году рассчитывает получить от Вашингтона от 12 до 14 млрд долларов на финансирование государственного бюджета. Он также добавил, что в Киеве надеются на принятие промежуточного бюджета США в ближайшее время и получение до конца 2023 года ещё 3,3 млрд долларов для покрытия дефицита госбюджета Украины.

По его словам, в 2023 году внешнее финансирование государственного бюджета составило 42 млрд долларов, из этих средств 35 млрд направили на покрытие дефицита платёжного баланса, остальные средства пошли на увеличение резервов и выплату долгов.