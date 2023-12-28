В Раде назвали размер госдолга Украины
Депутат Рады Гетманцев: госдолг Украины достиг почти $141 млрд
Киев, 28 декабря, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Размер государственного долга Украины достиг 5,1 трлн гривен (более $140 млрд). Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев.
Таковы данные регионального минфина на конец прошлого месяца.
«По состоянию на 30 ноября государственный и гарантированный государством долг достиг 5,1 трлн гривен, или 140,8 млрд долларов в валютном эквиваленте», ― привело слова парламентария издание «Страна. ua».
Депутат уточнил, что по итогам 2023 года соотношение госдолга к ВВП страны составит порядка 85%, хотя Международный валютный фонд прогнозировал 98%.
Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что бюджет Украины на 2023 год приняли с рекордным дефицитом в $38 млрд. Он отметил, что ежемесячные потребности Киева для покрытия этой суммы составляют около $3 млрд.
28 августа министерство финансов сообщило, что государственный долг Украины увеличился в июле на $4 млрд и достиг по состоянию на конец месяца $132,92 млрд (4860,59 млрд гривен), при этом внешний долг страны составил $90,77 млрд (3319,19 млрд гривен).
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев в 2024 году рассчитывает получить от Вашингтона от 12 до 14 млрд долларов на финансирование государственного бюджета. Он также добавил, что в Киеве надеются на принятие промежуточного бюджета США в ближайшее время и получение до конца 2023 года ещё 3,3 млрд долларов для покрытия дефицита госбюджета Украины.
По его словам, в 2023 году внешнее финансирование государственного бюджета составило 42 млрд долларов, из этих средств 35 млрд направили на покрытие дефицита платёжного баланса, остальные средства пошли на увеличение резервов и выплату долгов.