Вашингтон, 4 января, 2024, 16:19 — ИА Регнум. У Соединённых Штатов больше нет средств для дальнейшей военной поддержки Украины, выделение новых пакетов помощи потребует одобрения со стороны Конгресса страны. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга в администрации США.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он отметил, что президент Соединённых Штатов Джозеф Байден подписал последний пакет, на восполнение которого было финансирование.

«И на этом всё. Нам нужно одобрение (Конгресса. — Прим. ред.), чтобы мы могли продолжить предоставлять поддержку Украине», — сказал Кирби, добавив, что помощь, выделенная Украине согласно документу, подписанному Байденом в конце декабря 2023 года, ещё не поступила в Киев в полном объёме, на это потребуется несколько недель.

Разногласия по дополнительной помощи Украине

В начале декабря в Сенате США представители Демократической и Республиканской партий не смогли договориться о выделении помощи на поддержку Украины, Израиля и Тайваня, так как не пришли к консенсусу при рассмотрении законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом в США. Этим странам планировалось выделить около 100 млрд долларов. Из общей суммы Киеву хотели направить 60 млрд долларов в виде военной и гуманитарной помощи.

Представители Республиканской партии заявили, что заблокируют запрос Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь без адекватных иммиграционных изменений. Демократы, по словам источника, раскритиковали политических противников, указав на их действия под диктовку экс-президента США Дональда Трампа.

Сенаторы-республиканцы сорвали «секретный брифинг», организованный по запросу Белого дома, касающийся помощи армиям Украины и Израиля. Как пояснил после демарша журналистам член верхней палаты Конгресса Митт Ромни, сделали они это потому, что не получили от оппозиции ответа на свои предложения. По словам конгрессмена, республиканцы «просто ушли с брифинга», они не собирались сидеть и слушать, как демократы говорят о важности помощи Израилю и Украине.

С новым долгом!

Госдолг Соединённых Штатов впервые превысил 34 трлн долларов. Об этом свидетельствуют новые данные на сайте минфина США. По состоянию на 2 января задолженность американской казны составляет 34,001 трлн долларов. Ещё три месяца назад показатель находился на уровне 33 трлн. Белый дом неоднократно в 2023 году призывал Конгресс увеличить лимит задолженности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 января в своём Telegram-канале поздравила США с новым рекордным показателем государственного долга.

«С Новым долгом!» — написала она.

Директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица рассказал, что рост госдолга США фактически уже обрёк экономику этой страны на неминуемый дефолт. По его оценкам, такое событие ждёт Соединённые Штаты в ближайшие 10 лет.

Датский Saxo Bank 5 декабря в своём прогнозе на 2024 год, который называется «Конец пути», опубликовал десять «шокирующих предсказаний» для мировой экономики. В частности, банк прогнозирует «крах капитализма» в США в 2024 году.

Украинский план «А»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главной международной ведущей CNN Кристианой Аманпур заявил, что у киевского режима нет никакого плана «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны западных союзников.

«У нас нет плана «Б». Мы уверены в плане «А», — заверил Кулеба.

Американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что потери военной техники украинской армией серьёзно подорвали дальнейшую материальную поддержку и репутацию западного военно-промышленного комплекса. Авторы включили огромные потери западной бронетехники на Украине в «топ-10 военных событий 2023 года».

Издание отметило, что западная бронетехника десятилетиями считалась ведущей в мире по своим характеристикам, но с разгромом её российскими военными в ходе спецоперации репутация западного военно-промышленного комплекса союзников Украины сильно пострадала. По мнению журнала, передача активов Украине привела к тому, что западные военные арсеналы, особенно в Европе, истощились до крайнего уровня.

Решающий 2024 год

Генерал-лейтенант Вооружённых сил Германии в отставке Роланд Катер высказал мнение о том, что 2024 год будет решающим в российско-украинском конфликте. Катер отметил, что это будет решающий год в военном плане.

В статье бывшего американского посла в НАТО Иво Даалдера, опубликованной 2 января изданием Politico, говорится о том, что Украина может потерпеть поражение уже в первой половине 2024 года из-за политических изменений в США и сокращения поддержки со стороны Вашингтона. По его словам, в конце января экс-президент США Дональд Трамп может закрепить своё выдвижение в качестве кандидата от Республиканской партии. Его активность означает, что Киев может остаться без американской поддержки. Европа не сможет компенсировать нехватку вооружения.

По мнению обозревателя газеты The Washington Post Джоша Рогина, Трамп в случае прихода к власти может сразу же остановить поставки вооружения Киеву.

Иностранное участие

Финансовую поддержку киевскому режиму оказывают 54 иностранных государства, общий объём их затрат составил более 203 млрд долларов, сообщили 4 января в Министерстве обороны России, подводя итоги 2023 года.

Иностранные государства поставили ВСУ более 1600 единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, более 5220 единиц бронетанкового вооружения и более 23 тысяч беспилотников, отметили в Минобороны.

Ранее в ведомстве также сообщили, что на территорию Украины за время проведения специальной военной операции прибыло более 13 500 наёмников, около половины из них (5900 человек) уничтожено и почти столько же (5600) сбежало.

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина в случае прекращения военных поставок продержится неделю.

«Представьте себе, если поставки прекратятся завтра, жить останется неделю только. Когда закончатся боеприпасы», — сказал президент на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства добавил, что Украина получает извне ежемесячно 4–5 млрд долларов, если это прекратится — она «ляжет». Как уточнил российский лидер, бюджет Украины внешне выглядит сбалансированным, однако это происходит за счёт многомиллиардных вливаний. Президент добавил, что украинская экономика без внешних вложений существовать не может, то же самое касается и системы обороны.