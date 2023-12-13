Вашингтон, 14 декабря, 2023, 00:38 — ИА Регнум. Администрация США располагает около $1 млрд денежных средств, предназначенных на помощь Украине, но 96% этой суммы уже освоено Пентагоном, а остающиеся 4% будут предоставлены Киеву в декабре позднее. Соответствующее заявление сделала 13 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США Украина

«У нас осталось около $1 млрд на закупку военной техники и амуниции от американских производителей, с помощью которых мы заменяем старые запасы, отправляемые на Украину. Приблизительно 96% из этих средств, уже было использовано. И министерство обороны США готовится отправить остающиеся 4% военной и финансовой помощи в этом месяце», — заявила официальный представитель Белого дома.

Жан-Пьер добавила, что как только ресурсы, выделенные для помощи Киеву подойдут к концу, США не смогут заменять вооружение Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 миллионов одобрил президент США Джозеф Байден. Кроме того, глава Белого дома отметил, что Конгрессу следует согласовать выделение дополнительного финансирования помощи Киеву.

В свою очередь член палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин пояснила, что США заинтересованы в продолжении украинского конфликта и противостояния с Россией, а потому может принять решение отправить на Украину американских военных, когда у Киева закончатся мужчины военного возраста.