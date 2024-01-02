Вашингтон, 2 января, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Украина может потерпеть поражение уже в первой половине 2024 года из-за политических изменений в США и сокращения поддержки со стороны Вашингтона. Об этом говорится в статье бывшего американского посла в НАТО Иво Даалдера, опубликованной 2 января изданием Politico.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, в конце января экс-президент США Дональд Трамп может закрепить своё выдвижение в качестве кандидата от Республиканской партии. Его активность означает, что Киев может остаться без американской поддержки. Европа не сможет компенсировать нехватку вооружения.

«Короче говоря, Украина может проиграть на поле боя в первой половине 2024 года», — заключил Даалдер.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря Сенат Конгресса США заблокировал выделение помощи киевскому режиму. Против поддержки Украины выступает Республиканская партия, от которой Трамп намерен избираться в президенты.

По мнению обозревателя газеты The Washington Post Джоша Рогина, Трамп в случае прихода к власти может сразу же остановить поставки вооружения Киеву.