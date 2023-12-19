Вашингтон, 20 декабря, 2023, 00:11 — ИА Регнум. США не имеют возможности без решения конгрессменов продолжать оказывать помощь Украине, заявил на брифинге 19 декабря официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Circa.com Эмблема Госдепа США

«У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если Конгресс не примет этот законопроект», — сказал он.

По запросу администрации США на нужды Украины требуется дополнительно выделить порядка $61 млрд. В Конгрессе республиканцы не идут на уступки, требуя согласования миграционной реформы.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря в Госдепе США заявили о достижении «дна бочки» в своих возможностях оказывать военную поддержку Украине. В Вашингтоне считают, что украинцев ждёт «очень тяжёлая зима». Администрация Белого дома рассчитывала на поддержку конгрессменов в стремлении властей продолжить предоставлять критически важную помощь Украине.

В Белом доме 18 декабря анонсировали последний пакет военной помощи Киеву, объявят об этом в конце месяца. Для того чтобы помощь Украине продолжала оказываться, необходимо одобрение со стороны Конгресса США, подчеркнул координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.