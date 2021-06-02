Туристический поток в Долину гейзеров должен быть увеличен за счёт организации работы и не должен нарушать хрупкость поверхности заповедника. Об этом 2 июня заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

На совещании президента с членами правительства он доложил о предпринятых мерах для увеличения возможностей для приёма туристов в Долине гейзеров.