2 Июня
 
14:48

Пособия будут выплачиваться по принципу социального казначейства — Голикова.

14:48

Размер выплат одиноким родителям, в среднем, составит половину от минимального размера оплаты труда.

14:47

Голикова напоминает, каким категориям семей и сколько полагается выплат для поддержки.

14:47

Кравцов: победителями олимпиад интересуются иностранные компании

Российскими школьниками, проявившими себя в международных олимпиадах, интересуются международные компании. Об этом заявил 2 июня глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр рассказал, что «победителями международных олимпиад очень активно интересуются зарубежные компании».

14:46

Минимум 100 000 женщин примут решение сохранить беременность и родить ребёнка — считает Голикова

14:44

Говорит о новых мерах социальной поддержки.

14:44

Выступает заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

14:43

Путин отметил, что проект в целом идёт удовлетворительно, результаты хорошие.

14:40

Во многих регионах активное участие приняли серебряные волонтёры — люди в возрасте.

14:39

Более 10 миллионов человек отдали свои голоса за благоустройство своих городов.

14:39

Чернышенко назвал условие роста турпотока в Долину гейзеров

Туристический поток в Долину гейзеров должен быть увеличен за счёт организации работы и не должен нарушать хрупкость поверхности заповедника. Об этом 2 июня заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

На совещании президента с членами правительства он доложил о предпринятых мерах для увеличения возможностей для приёма туристов в Долине гейзеров.

14:38

Отбор территорий для благоустройства осуществлялся посредством голосования, которое было максимально понятно и прозрачно.

14:38

Доклад заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с Правительством. 02.06.2021. Цитата из видео. kremlin.ru.

14:37

Докладывает министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

14:35

Путин предложил поговорить о федеральной программе по благоустройству городов.

14:34

В 2019 году 5,700 миллионов детей отдохнуло, в 2021 году — более семи миллионов.

14:33

Есть все условия для того, чтобы обеспечить качественный и безопасный отдых в этом году — Кравцов.

14:33

Путин поблагодарил правительство за работу по туристическому кешбэку

Кешбэк по путёвкам в детские лагеря найдёт реализацию в полном объёме благодаря работе правительства. Об этом 2 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

14:33

В каждом детском центре будет продолжена практика международных смен — Кравцов.

14:33

В Артеке сейчас функционирует девять лагерей, планируется ввести в эксплуатацию 10-й — Кравцов.

14:32

Чернышенко описал схему детского кешбэка по уже купленным путёвкам

С 15 июня в России запускается механизм возврата средств по детским путёвкам в детские лагеря, уже купленным родителями.

14:32

22 июня, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в детских лагерях пройдут памятные мероприятия.

14:31

По всем оперативным вопросам детского отдыха родители могут получить консультацию на наших горячих линиях — Сергей Кравцов.

14:30

Во всех лагерях будет организована система тревожных сообщений для незамедлительного оповещения.

14:30

Кравцов: хотел бы также поблагодарить коллег из минздрава и Роспотребнадзора за готовность помогать.

14:29

По летнему отдыху: в 2021 году отдохнут 6,5 миллиона детей, из которых 1,5 миллиона — дети-сироты. Это даже больше, чем раньше.

14:27

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов выступает, он поблагодарил школьников за победу в международных олимпиадах.

14:26

Путин: доведите до конца оба вопроса.

14:25

Говорят о развитии туризма в Камчатском крае.

14:25

Возврат по путёвкам, которые были приобретены после объявления программы, составил уже 670 миллионов рублей.

14:24

До объявления кешбэка было куплено 225 тысяч путевок. Для возмещения 50 процентов на их покупку потребуется 4,5 миллиарда рублей.

14:22

Путин начал заседание. Выступает заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Он говорит о том, как получить компенсацию за детский отдых.