Пособия будут выплачиваться по принципу социального казначейства — Голикова.
Размер выплат одиноким родителям, в среднем, составит половину от минимального размера оплаты труда.
Голикова напоминает, каким категориям семей и сколько полагается выплат для поддержки.
Кравцов: победителями олимпиад интересуются иностранные компании
Российскими школьниками, проявившими себя в международных олимпиадах, интересуются международные компании. Об этом заявил 2 июня глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Министр рассказал, что «победителями международных олимпиад очень активно интересуются зарубежные компании».
Минимум 100 000 женщин примут решение сохранить беременность и родить ребёнка — считает Голикова
Говорит о новых мерах социальной поддержки.
Выступает заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
Путин отметил, что проект в целом идёт удовлетворительно, результаты хорошие.
Во многих регионах активное участие приняли серебряные волонтёры — люди в возрасте.
Более 10 миллионов человек отдали свои голоса за благоустройство своих городов.
Чернышенко назвал условие роста турпотока в Долину гейзеров
Туристический поток в Долину гейзеров должен быть увеличен за счёт организации работы и не должен нарушать хрупкость поверхности заповедника. Об этом 2 июня заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
На совещании президента с членами правительства он доложил о предпринятых мерах для увеличения возможностей для приёма туристов в Долине гейзеров.
Отбор территорий для благоустройства осуществлялся посредством голосования, которое было максимально понятно и прозрачно.
Докладывает министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
Путин предложил поговорить о федеральной программе по благоустройству городов.
В 2019 году 5,700 миллионов детей отдохнуло, в 2021 году — более семи миллионов.
Есть все условия для того, чтобы обеспечить качественный и безопасный отдых в этом году — Кравцов.
Путин поблагодарил правительство за работу по туристическому кешбэку
Кешбэк по путёвкам в детские лагеря найдёт реализацию в полном объёме благодаря работе правительства. Об этом 2 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
В каждом детском центре будет продолжена практика международных смен — Кравцов.
В Артеке сейчас функционирует девять лагерей, планируется ввести в эксплуатацию 10-й — Кравцов.
Чернышенко описал схему детского кешбэка по уже купленным путёвкам
С 15 июня в России запускается механизм возврата средств по детским путёвкам в детские лагеря, уже купленным родителями.
22 июня, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в детских лагерях пройдут памятные мероприятия.
По всем оперативным вопросам детского отдыха родители могут получить консультацию на наших горячих линиях — Сергей Кравцов.
Во всех лагерях будет организована система тревожных сообщений для незамедлительного оповещения.
Кравцов: хотел бы также поблагодарить коллег из минздрава и Роспотребнадзора за готовность помогать.
По летнему отдыху: в 2021 году отдохнут 6,5 миллиона детей, из которых 1,5 миллиона — дети-сироты. Это даже больше, чем раньше.
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов выступает, он поблагодарил школьников за победу в международных олимпиадах.
Путин: доведите до конца оба вопроса.
Говорят о развитии туризма в Камчатском крае.
Возврат по путёвкам, которые были приобретены после объявления программы, составил уже 670 миллионов рублей.
До объявления кешбэка было куплено 225 тысяч путевок. Для возмещения 50 процентов на их покупку потребуется 4,5 миллиарда рублей.
Путин начал заседание. Выступает заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Он говорит о том, как получить компенсацию за детский отдых.