Красногорск, , 15:50 — REGNUM Правительству следует проработать вопрос производства медицинских мобильных комплексов таким образом, чтобы не пришлось затем повторять уже ранее проделанную работу. Об этом 1 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

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«Хочу и Татьяне Алексеевне сказать, и Денису Валентиновичу не забывать известную русскую пословицу: скупой платит дважды», — заявил Путин.

«Вот сейчас сделаете мобильный пункт для вакцинации, а потом ещё раз вернётесь к этой же теме и будете производить медицинские мобильные комплексы, которые представляют из себя более серьёзное оборудование и более дорогостоящее. Лучше делать сразу то, что нужно, чем потом дважды-трижды возвращаться к одной и той же теме и нервировать Антона Германовича и всё министерство финансов», — указал президент.

Путин призвал правительство проанализировать и оценить возможности промышленности, и при этом мобилизоваться уже сейчас, «как это получалось в 2020 году по некоторым направлениям».

«Лучше сделать сейчас, сделать комплексно, основательно и надолго», — подчеркнул он.