Москва, , 14:53 — REGNUM В России в 2021 году летним отдыхом будет охвачено больше детей, чем в допандемийном 2019 году, сообщил 2 июня глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Совещание Путина с правительством и встреча с руководством ЕР — трансляция»

По его словам, в 2021 году отдохнут порядка 6,5 млн детей.

«То есть больше, чем до эпидемии в 2019 году, когда общее количество составило 5,7 млн», — сказал он на совещании президента с членами правительства.

По его мнению, эта динамика стала возможна благодаря решению о возврате части средств по детским путёвкам.