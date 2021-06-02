Москва, , 15:18 — REGNUM Социальные выплаты для поддержки одиноких родителей потребуют передачи сведений о судебных решениях в базу данных Пенсионного фонда. Об этом 2 июня заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

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«Хочу сказать, что за девять лет было принято порядка 1,3 млн таких решений. Значительная часть из них вынесены мировыми судьями. Пособия мы предполагаем выплачивать по принципу социального казначейства: родители будут подавать заявления в электронном виде на портале госуслуг и всю необходимую информацию мы будем черпать из межведомственного взаимодействия», — заявила Голикова.

В том числе речь идёт о фактах судебного решения.

«Есть одно беспокойство, что такой информационный обмен может быть нереализован в нормативные сроки судебными органами и мировыми судьями. Поскольку мы не можем им регламентно установить сроки. И мы бы очень хотели попросить вас, если это возможно, обратиться к Верховному суду и судебному департаменту при Верховном суде, чтобы был отработан механизм взаимодействия с Пенсионным фондом по обмену такой операции. Иначе будут задержки в получении и назначении пособий», — указала она.

Речь идёт о выплатах детям от 8 до 17 лет, которые воспитываются в семьях с единственным родителем, или в случаях когда назначены алименты, но семья их не получает, или если семья остаётся в статусе нуждающейся после получения выплат алиментов.

«Это первая социальная выплата в России, которая направлена на поддержку одиноких родителей, и впервые для её назначения будут использоваться сведения о вынесенных решениях судов по назначению алиментов», — указала Голикова.

Выплат затронут около 1,2 млн детей в России.