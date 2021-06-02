Москва, , 15:02 — REGNUM Возможно, как минимум 100 тыс. беременных женщин в России решат не прерывать беременность после введения соответствующих выплат. Об этом 2 июня заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

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«Мы предполагаем, что благодаря этой поддержке минимум 100 тыс. женщин примут решение сохранить беременность и родить ребёнка», — заявила Голикова.

Ежемесячные выплаты беременным женщинам, у которых размер среднедушевого размера семьи не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе и которые встали на учёт в медорганизации в ранние сроки начнутся с 1 июля 2021 года.

«Размер выплат составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения в конкретном регионе. В 2021 году это в среднем 6 тыс. 351 рубль. Ежегодно размер пособия будет пересчитываться автоматически с 1 января следующего года», — отметила она.