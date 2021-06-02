Москва, , 16:21 — REGNUM В настоящее время в «Единой России» разрабатывают программу, проект которой затем вынесут на широкое обсуждение на съезде партии. Об этом 2 июня заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече президента России Владимира Путина встрече с руководством партии.

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«Сейчас новая программа готовится, в её основу ляжет ваше послание Федеральную Собранию, как вы уже сказали, партия этим уже занимается. Этим занимается сейчас программная комиссия партии — мы активно обсуждаем будущий документ с людьми в регионах», — заявил Медведев.

«Проект будет вынесен на широкое обсуждение через процедуры на съезде партии, который состоится 19 июня», — указал он.