Москва, , 15:30 — REGNUM Проект приказа о единовременной выплате семьям с детьми-школьниками и будущими первоклассниками скорректировано скорректирован таким образом, что его будут платить в том числе на детей в возрасте шести лет. Об этом 2 июня заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Совещание Путина с правительством и встреча с руководством ЕР — трансляция»

«Мы скорректировали эту позицию, Владимир Владимирович. Я проводила совещание по этому поводу, и мы уже скорректировали эту позицию», — заявила Голикова.

«Мы это обсуждали и пришли к такому выводу, поскольку в разных регионах существует разный порядок подачи заявлений», — подчеркнула она.