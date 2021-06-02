Москва, , 14:54 — REGNUM Ежемесячные выплаты для беременных женщин будет очень легко получить. Об этом 2 июня заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

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«Для получения пособия женщине будет достаточно подать заявление на едином портале госуслуг. Никаких дополнительных документов не потребуется. Все документы будут получены в рамках межведомственного взаимодействия», — заявила Голикова.

Ежемесячные выплаты беременным женщинам, у которых размер среднедушевого размера семьи не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе и которые встали на учёт в медорганизации в ранние сроки, начнутся с 1 июля 2021 года.

«Размер выплат составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения в конкретном регионе. В 2021 году это в среднем 6 тыс. 351 рубль. Ежегодно размер пособия будет пересчитываться автоматически с 1 января следующего года», — указала Голикова.