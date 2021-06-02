Сочи, Краснодарский край, , 16:11 — REGNUM Практика проведения праймериз пошла на пользу партии «Единая Россия» и укрепила её репутацию как структуры, которая не уходит от прямого и честного разговора с людьми. Об этом 2 июня заявил президент России Владимир Путин встрече с руководством «Единой России».

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«Это единственная из партий, которая проводит столь широкую и открытую процедуру, в том числе подтверждая, что не боится конкуренции внутри своей структуры, не уходит от прямого, честного разговора с людьми, готова советоваться с людьми, поддерживать инициативы, воспринимать критику», — заявил Путин.