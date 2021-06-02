Москва, , 17:45 — REGNUM Следует рассмотреть возможность использования материнского капитала для ремонта, сообщил 2 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством «Единой России» и участниками праймериз.

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Отметив, что над этой идеей «можно подумать», глава государства напомнил, что ограничения, связанные с выплатой материнского капитала, нацелены на то, чтобы «ограничить возможности для злоупотребления и манипуляций этими деньгами».

Владимир Путин «Здесь критерии очень размыты, надо понимать, какой ремонт, почему он не делался и не будут ли эти деньги истрачены впустую».

Он также напомнил, что «ремонт невозможно закончить, его можно только прекратить», и призвал «быть очень внимательным и аккуратным».

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