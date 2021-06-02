Москва, , 14:47 — REGNUM Российскими школьниками, проявившими себя в международных олимпиадах, интересуются международные компании. Об этом заявил 2 июня глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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Министр рассказал, что «победителями международных олимпиад очень активно интересуются зарубежные компании».

«Для нас важно, чтобы ребята смогли продолжить обучение и реализовать себя внутри страны», — сказал он на совещании президента с членами правительства.

По его словам, в рамках Петербургского экономического форума будут обсуждаться дополнительные возможности для построения выпускниками успешной карьеры на родине.