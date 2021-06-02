Сочи, Краснодарский край, , 16:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин не имеет большого опыта игры в хоккей, хотя этот вид спорта ему доставляет удовольствие. Об этом он заявил 2 июня на встрече с руководством «Единой России».

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«Что касается игры в хоккей, то я, пожалуй, не играю, а только делаю вид, что умею это делать. Хотя вроде бы понемножку начинает получаться», — заявил Путин.

«Это же не то, чем я занимался с детства, как борьбой дзюдо. Я на коньках-то никогда раньше не стоял, но это, тем не менее, доставляет удовольствие», — добавил он.