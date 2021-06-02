Москва, , 14:33 — REGNUM Кешбэк по путёвкам в детские лагеря найдёт реализацию в полном объёме благодаря работе правительства. Об этом 2 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

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«Я думаю, что для людей это важно. Мы сказали, что кешбэк будет осуществлен, но не говорили же, что это будет сделано только для тех, кто уже приобрёл путевки. Поэтому то, что сейчас правительство сделало, это абсолютно очевидно правильный шаг. Надеюсь, технически это будет выполнено безупречно, так как удавалось это сделать по некоторым позициям в прошлом», — заявил Путин.