Москва, , 14:30 — REGNUM С 15 июня в России запускается механизм возврата средств по детским путёвкам в детские лагеря, уже купленным родителями. Об этом сообщил 2 июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента с членами правительства.

По его словам, основная программа началась 25 мая, возврат средств по уже купленным путёвкам начнётся с 15 июня и будет продолжатся до 20 октября. Выплаты осуществляются с помощью платёжной системы «Мир».

"Схема следующая: ребёнок возвращается из лагеря и прикрепляет соответствующие документы», — рассказал вице-премьер.

Далее региональные штабы сверяют информацию из детских лагерей.

Размер компенсации, по словам Чернышенко, составит 50% от стоимости путёвки, но не более 20 тыс. рублей.