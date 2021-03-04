Президент РФ Владимир Путин 3 марта 2021 года принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Подводились итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел РФ за 2020 год. Также были определены основные направления работы на 2021 год. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Антонов Сергей Георгиевич. Феликс Эдмундович Дзержинский. 1970

12:41 03.03.2021 В 2020 году на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что МВД «традиционно занимает ключевое место в правоохранительной системе России, несёт прямую ответственность за обеспечение общественного порядка, находится на передовой борьбы с преступностью».

12:49 03.03.2021 На заседании коллегии МВД России, состоявшемся 26 февраля 2020 года, Владимир Путин подчеркнул, что «в предстоящий год важно существенно активизировать работу по целому ряду направлений, и, прежде всего, повысить уровень раскрываемости преступлений в целом».

13:00 03.03.2021 Владимир Путин и Владимир Колокольцев перед началом расширенного заседания коллегии МВД. 2019 kremlin.ru

13:09 03.03.2021 МВД РФ: «Статистические данные о состоянии преступности в Российской Федерации в январе 2021 года свидетельствуют о снижении числа зарегистрированных преступлений. По сравнению с январем прошлого года их количество уменьшилось на 6,6%, в том числе умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — на 12,4%».

13:10 03.03.2021 По итогам января 2021 года зафиксировано сокращение числа разбоев — на 17,8%, грабежей — на 28,7%, общего количества краж — на 10,4%, в том числе квартирных — на 30,9% и краж транспортных средств — на 46,8%.

13:10 03.03.2021 Президент РФ Владимир Путин в очном режиме примет участие в заседании коллегии МВД РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент сегодня съездит в МВД на Житную [улицу] и выступит перед участниками коллегии», — сказал Песков. Читайте также: Путин примет участие в заседании коллегии МВД в очном режиме

13:17 03.03.2021 МВД РФ: «Статистика показывает, что профилактическая работа подразделений МВД России приносит результаты. Так, в январе 2021 года на 19,3% снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии.»

13:28 03.03.2021 Началось заседание коллегии МВД России.

13:28 03.03.2021 Президент РФ Владимир Путин 3 марта лично прибудет на расширенное заседание коллегии МВД для того, чтобы принять в ней участие. Об этом 3 марта рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом: Путин примет участие в заседании коллегии МВД 3 марта — Песков

13:28 03.03.2021 Путин: граждане России ждут большей эффективности от всех государственных ведомств, в том числе от правоохранителей.

13:30 03.03.2021 За последние шесть лет значительно возросло число преступлений в сфере информационных технологий. «Ваша задача — эффективно ответить на этот криминальный вызов», — сказал президент сотрудникам МВД.

13:31 03.03.2021 Путин: обстановка прошлого года, вызванная пандемией, затруднила возможности для проведения следственных действий, для оперативного раскрытия преступлений.

13:33 03.03.2021 Расширенное заседание коллегии МВД. 2019 kremlin.ru

13:33 03.03.2021 Сотрудники МВД РФ в 2020 году действовали грамотно и чётко. Об этом в ходе заседания коллегии МВД РФ заявил президент РФ Владимир Путин. «В 2020 году органы внутренних дел в целом успешно решали поставленные задачи. Несмотря на эпидемию, действовали грамотно, чётко, без сбоев», — сказал Путин. Читайте также: Путин заявил об успешном выполнении задач МВД в 2020 году

13:34 03.03.2021 Путин: каждое четвёртое преступление, совершённое подростками, — тяжкое и особо тяжкое. «Это тревожный сигнал для всего общества. На это нужно обратить особое внимание», — отметил президент.

13:35 03.03.2021 Самое серьёзное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом, подчеркнул Владимир Путин.

13:36 03.03.2021 Путин: за последние семь лет на дорогах стало меньше аварий, в частности, на пассажирском транспорте.

13:36 03.03.2021 Глава государства на коллегии отметил, что необходимо вести «беспощадную» борьбу с пьянством за рулём.

13:37 03.03.2021 Необходимо выявлять лиц, втягивающих несовершеннолетних в незаконные действия. Об этом в ходе заседания коллегии МВД РФ заявил президент РФ Владимир Путин. «Нужно совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в незаконные действия», — сказал Путин. Читайте подробнее: Путин заявил о «хорьковых» целях вовлечения детей в митинги

13:37 03.03.2021 Владимир Путин: задачи МВД — дальнейшая декриминализация экономики и борьба с коррупцией.

13:38 03.03.2021 Президент РФ: ситуация в миграционной сфере стала более упорядоченной и более прозрачной, но риски сохраняются.

13:39 03.03.2021 Путин: на новый уровень должна выйти борьба с наркобизнесом.

13:40 03.03.2021 Владимир Путин и Владимир Колокольцев перед началом расширенного заседания коллегии МВД. 2019 kremlin.ru

13:40 03.03.2021 За последние годы было немало сделано для материально-технического укрепления МВД, отметил президент.

13:42 03.03.2021 Владимир Колокольцев поблагодарил Владимира Путина за внимание, которое уделяется органам внутренних дел.

13:43 03.03.2021 Колокольцев: коронавирусной инфекцией переболели около 80 тысяч сотрудников, или каждый восьмой.

13:44 03.03.2021 Владимир Колокольцев government.ru

13:46 03.03.2021 На сегодняшний день в стадии активной работы находится законопроект, направленный на защиту правоохранителей и членов их семей от угроз, в том числе идущих в социальных сетях. Об этом в ходе заседания коллегии МВД РФ заявил президент РФ Владимир Путин. «Активно прорабатывается законопроект, направленный на защиту сотрудников правоохранительных органов и членов их семей от любых угроз, в том числе в соцсетях», — сказал Путин. Об этом: Путин пообещал защитить правоохранителей от травли в соцсетях

13:48 03.03.2021 Не допущен рост криминальных проявлений со стороны иностранных граждан и в отношении них — Колокольцев.

13:52 03.03.2021 Колокольцев: министерством системно решаются вопросы предупреждения правонарушений в подростковой среде.

13:54 03.03.2021 Сотрудники правоохранительных органов должны «жёстко пресекать» пропаганду национализма, ксенофобии, насилия и религиозной вражды. Об этом в ходе заседания коллегии МВД РФ заявил президент РФ Владимир Путин. «Прошу жёстко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия», — сказал Путин. Подробности в материале: Путин призвал жёстко пресекать пропаганду национализма

13:56 03.03.2021 Колокольцев: пресечена деятельность около 10 тысяч лидеров и активных участников ОПГ.

13:57 03.03.2021 Участковые полицейские должны владеть ситуацией на вверенной им территории, а также чаще общаться с местными жителями. Об этом в ходе заседания коллегии МВД РФ заявил президент РФ Владимир Путин. «Участковые должны владеть ситуацией на территории, чаще общаться с жителями и работать с гражданами из групп риска», — сказал Путин. Об этом: Путин призвал участковых полицейских чаще общаться с жителями

13:59 03.03.2021 Президент России Владимир Путин предложил ввести новые формы сбора доказательств по уголовным делам с учётом изменения криминальных угроз и развития технологий. Об этом: Путин поручил ввести новые формы сбора доказательств по уголовным делам

14:00 03.03.2021 В прошлом году выявлено порядка 190 тысяч наркопреступлений — Владимир Колокольцев.

14:02 03.03.2021 На сегодняшний день ситуация с миграционной сферой в России стала более прозрачной. Об этом в ходе заседания коллегии МВД РФ заявил президент РФ Владимир Путин. «Ситуация в миграционной политике стала более упорядоченной и более прозрачной, повысилась эффективность законодательного регулирования. Вместе с тем и риски сохраняются, включая проникновение криминала в среду бытовых мигрантов», — сказал Путин. Об этом: Путин призвал взвешенно подходить к привлечению мигрантов в Россию

14:04 03.03.2021 Владимир Колокольцев выступает на расширенном заседании коллегии МВД. 2019 kremlin.ru

14:05 03.03.2021 В центре внимания МВД остаются нарушения в области долевого строительства, отметил Владимир Колокольцев.

14:07 03.03.2021 Владимир Колокольцев подчеркнул, что некомплект органов внутренних дел РФ составляет 70 тысяч человек.

14:11 03.03.2021 Путин: сократилось количество преступлений, совершённых с применением оружия и взрывчатых веществ.

14:14 03.03.2021 В некоторых субъектах РФ отмечен рост регистрируемой преступности, подчеркнул Владимир Путин. Он попросил сотрудников МВД «обратить на это внимание, посмотреть, почему это происходит, выявить причины и соответствующим образом отреагировать».

14:15 03.03.2021 Владимир Путин поблагодарил МВД за результаты работы в прошлом году и пожелал полицейским успехов.

14:23 03.03.2021 На сегодняшний день в органах внутренних дел существует значительная нехватка кадров. Об этом сегодня, 3 марта, на расширенном заседании коллегии МВД России сообщил глава федерального ведомства Владимир Колокольцев. Читайте подробнее: Глава МВД заявил о значительной нехватке сотрудников

14:38 03.03.2021 В 2020 году органы Министерства внутренних дел России обеспечили выезд из страны на родину порядка 400 тыс. человек, которые не смогли вовремя вернуться домой из-за ограничений, введённых на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 3 марта, на расширенном заседании коллегии МВД России сообщил глава федерального ведомства Владимир Колокольцев. Читайте также: Почти 400 тыс. иностранцам помогли вернуться на родину в пандемию — МВД РФ

14:50 03.03.2021 Владимир Путин на заседании коллегии МВД подчеркнул, что показатели раскрываемости кибер‑ и других видов преступлений должны год от года расти.

15:01 03.03.2021 Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев потребовал не допускать вовлечения несовершеннолетних в несогласованные акции. Об этом он заявил 3 марта на расширенном заседании коллегии МВД. «Крайне важно не допустить вовлечения молодежи и особенно несовершеннолетних в несогласованные массовые акции, оградить их от различных провокаций», — подчеркнул Колокольцев. Читайте подробнее: Глава МВД потребовал оградить детей от провокационных акций

15:15 03.03.2021 Раскрытие преступлений в сфере информационных технологий находится на невысоком уровне. Об этом в ходе заседания коллегии МВД РФ заявил президент РФ Владимир Путин. Читайте также: Путин раскритиковал МВД за рост преступлений в ИТ-сфере

15:17 03.03.2021 Расширенное заседание коллегии МВД. 2019 kremlin.ru

15:25 03.03.2021 В России за последние четыре года число нелегальных наркопроизводств возросло в четыре раза. Так, только в 2020 году на территории страны сотрудниками правоохранительных органов была пресечена работа 256 незаконных нарколабораторий по изготовлению в основном синтетических наркотиков. Такие цифры сегодня, 3 марта, на расширенном заседании коллегии МВД России привёл глава федерального ведомства Владимир Колокольцев. Подробности в материале: Глава МВД: наркоситуация в России остаётся напряжённой

15:42 03.03.2021 Для снижения ущерба от мошенничеств российские банки должны активнее блокировать сомнительные денежные переводы, которые проводятся без согласия клиентов. Об этом сегодня. 3 марта, на расширенном заседании коллегии МВД России сообщил глава федерального ведомства Владимир Колокольцев. Читайте подробнее: Глава МВД РФ назвал способы минимизации ущерба граждан от IT-преступлений

15:43 03.03.2021 Владимир Колокольцев выступает на расширенном заседании коллегии МВД. 3 марта 2021 kremlin.ru

16:52 03.03.2021 Депутаты Госдумы готовы оперативно рассмотреть законопроект о защите сотрудников правоохранительных органов от угроз в том числе в интернете. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»). Подробности в материале: В Госдуме готовы оперативно принять закон о защите силовиков в интернете

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