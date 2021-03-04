Путин ставит МВД новые задачи – все новости
Президент РФ Владимир Путин 3 марта 2021 года принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Подводились итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел РФ за 2020 год.
Также были определены основные направления работы на 2021 год.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
В 2020 году на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что МВД «традиционно занимает ключевое место в правоохранительной системе России, несёт прямую ответственность за обеспечение общественного порядка, находится на передовой борьбы с преступностью».
На заседании коллегии МВД России, состоявшемся 26 февраля 2020 года, Владимир Путин подчеркнул, что «в предстоящий год важно существенно активизировать работу по целому ряду направлений, и, прежде всего, повысить уровень раскрываемости преступлений в целом».
МВД РФ: «Статистические данные о состоянии преступности в Российской Федерации в январе 2021 года свидетельствуют о снижении числа зарегистрированных преступлений. По сравнению с январем прошлого года их количество уменьшилось на 6,6%, в том числе умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — на 12,4%».
По итогам января 2021 года зафиксировано сокращение числа разбоев — на 17,8%, грабежей — на 28,7%, общего количества краж — на 10,4%, в том числе квартирных — на 30,9% и краж транспортных средств — на 46,8%.
Президент РФ Владимир Путин в очном режиме примет участие в заседании коллегии МВД РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент сегодня съездит в МВД на Житную [улицу] и выступит перед участниками коллегии», — сказал Песков.
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МВД РФ: «Статистика показывает, что профилактическая работа подразделений МВД России приносит результаты. Так, в январе 2021 года на 19,3% снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии.»
Началось заседание коллегии МВД России.
Президент РФ Владимир Путин 3 марта лично прибудет на расширенное заседание коллегии МВД для того, чтобы принять в ней участие. Об этом 3 марта рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом: Путин примет участие в заседании коллегии МВД 3 марта — Песков
Путин: граждане России ждут большей эффективности от всех государственных ведомств, в том числе от правоохранителей.
За последние шесть лет значительно возросло число преступлений в сфере информационных технологий.
«Ваша задача — эффективно ответить на этот криминальный вызов», — сказал президент сотрудникам МВД.
Путин: обстановка прошлого года, вызванная пандемией, затруднила возможности для проведения следственных действий, для оперативного раскрытия преступлений.
Сотрудники МВД РФ в 2020 году действовали грамотно и чётко. Об этом в ходе заседания коллегии МВД РФ заявил президент РФ Владимир Путин.
«В 2020 году органы внутренних дел в целом успешно решали поставленные задачи. Несмотря на эпидемию, действовали грамотно, чётко, без сбоев», — сказал Путин.
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Путин: каждое четвёртое преступление, совершённое подростками, — тяжкое и особо тяжкое.
«Это тревожный сигнал для всего общества. На это нужно обратить особое внимание», — отметил президент.
Самое серьёзное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом, подчеркнул Владимир Путин.
Путин: за последние семь лет на дорогах стало меньше аварий, в частности, на пассажирском транспорте.
Глава государства на коллегии отметил, что необходимо вести «беспощадную» борьбу с пьянством за рулём.
Необходимо выявлять лиц, втягивающих несовершеннолетних в незаконные действия. Об этом в ходе заседания коллегии МВД РФ заявил президент РФ Владимир Путин.
«Нужно совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в незаконные действия», — сказал Путин.
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Владимир Путин: задачи МВД — дальнейшая декриминализация экономики и борьба с коррупцией.
Президент РФ: ситуация в миграционной сфере стала более упорядоченной и более прозрачной, но риски сохраняются.
Путин: на новый уровень должна выйти борьба с наркобизнесом.
За последние годы было немало сделано для материально-технического укрепления МВД, отметил президент.
Владимир Колокольцев поблагодарил Владимира Путина за внимание, которое уделяется органам внутренних дел.
Колокольцев: коронавирусной инфекцией переболели около 80 тысяч сотрудников, или каждый восьмой.
На сегодняшний день в стадии активной работы находится законопроект, направленный на защиту правоохранителей и членов их семей от угроз, в том числе идущих в социальных сетях. Об этом в ходе заседания коллегии МВД РФ заявил президент РФ Владимир Путин.
«Активно прорабатывается законопроект, направленный на защиту сотрудников правоохранительных органов и членов их семей от любых угроз, в том числе в соцсетях», — сказал Путин.
Об этом: Путин пообещал защитить правоохранителей от травли в соцсетях
Не допущен рост криминальных проявлений со стороны иностранных граждан и в отношении них — Колокольцев.
Колокольцев: министерством системно решаются вопросы предупреждения правонарушений в подростковой среде.
Сотрудники правоохранительных органов должны «жёстко пресекать» пропаганду национализма, ксенофобии, насилия и религиозной вражды. Об этом в ходе заседания коллегии МВД РФ заявил президент РФ Владимир Путин.
«Прошу жёстко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия», — сказал Путин.
Подробности в материале: Путин призвал жёстко пресекать пропаганду национализма
Колокольцев: пресечена деятельность около 10 тысяч лидеров и активных участников ОПГ.
Участковые полицейские должны владеть ситуацией на вверенной им территории, а также чаще общаться с местными жителями. Об этом в ходе заседания коллегии МВД РФ заявил президент РФ Владимир Путин.
«Участковые должны владеть ситуацией на территории, чаще общаться с жителями и работать с гражданами из групп риска», — сказал Путин.
Об этом: Путин призвал участковых полицейских чаще общаться с жителями
Президент России Владимир Путин предложил ввести новые формы сбора доказательств по уголовным делам с учётом изменения криминальных угроз и развития технологий.
Об этом: Путин поручил ввести новые формы сбора доказательств по уголовным делам
В прошлом году выявлено порядка 190 тысяч наркопреступлений — Владимир Колокольцев.
На сегодняшний день ситуация с миграционной сферой в России стала более прозрачной. Об этом в ходе заседания коллегии МВД РФ заявил президент РФ Владимир Путин.
«Ситуация в миграционной политике стала более упорядоченной и более прозрачной, повысилась эффективность законодательного регулирования. Вместе с тем и риски сохраняются, включая проникновение криминала в среду бытовых мигрантов», — сказал Путин.
Об этом: Путин призвал взвешенно подходить к привлечению мигрантов в Россию
В центре внимания МВД остаются нарушения в области долевого строительства, отметил Владимир Колокольцев.
Владимир Колокольцев подчеркнул, что некомплект органов внутренних дел РФ составляет 70 тысяч человек.
Путин: сократилось количество преступлений, совершённых с применением оружия и взрывчатых веществ.
В некоторых субъектах РФ отмечен рост регистрируемой преступности, подчеркнул Владимир Путин. Он попросил сотрудников МВД «обратить на это внимание, посмотреть, почему это происходит, выявить причины и соответствующим образом отреагировать».
Владимир Путин поблагодарил МВД за результаты работы в прошлом году и пожелал полицейским успехов.
На сегодняшний день в органах внутренних дел существует значительная нехватка кадров. Об этом сегодня, 3 марта, на расширенном заседании коллегии МВД России сообщил глава федерального ведомства Владимир Колокольцев.
Читайте подробнее: Глава МВД заявил о значительной нехватке сотрудников
В 2020 году органы Министерства внутренних дел России обеспечили выезд из страны на родину порядка 400 тыс. человек, которые не смогли вовремя вернуться домой из-за ограничений, введённых на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 3 марта, на расширенном заседании коллегии МВД России сообщил глава федерального ведомства Владимир Колокольцев.
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Владимир Путин на заседании коллегии МВД подчеркнул, что показатели раскрываемости кибер‑ и других видов преступлений должны год от года расти.
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев потребовал не допускать вовлечения несовершеннолетних в несогласованные акции. Об этом он заявил 3 марта на расширенном заседании коллегии МВД.
«Крайне важно не допустить вовлечения молодежи и особенно несовершеннолетних в несогласованные массовые акции, оградить их от различных провокаций», — подчеркнул Колокольцев.
Читайте подробнее: Глава МВД потребовал оградить детей от провокационных акций
Раскрытие преступлений в сфере информационных технологий находится на невысоком уровне. Об этом в ходе заседания коллегии МВД РФ заявил президент РФ Владимир Путин.
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В России за последние четыре года число нелегальных наркопроизводств возросло в четыре раза. Так, только в 2020 году на территории страны сотрудниками правоохранительных органов была пресечена работа 256 незаконных нарколабораторий по изготовлению в основном синтетических наркотиков. Такие цифры сегодня, 3 марта, на расширенном заседании коллегии МВД России привёл глава федерального ведомства Владимир Колокольцев.
Подробности в материале: Глава МВД: наркоситуация в России остаётся напряжённой
Для снижения ущерба от мошенничеств российские банки должны активнее блокировать сомнительные денежные переводы, которые проводятся без согласия клиентов. Об этом сегодня. 3 марта, на расширенном заседании коллегии МВД России сообщил глава федерального ведомства Владимир Колокольцев.
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https://twitter.com/KremlinRussia/status/1367085742304989184
Депутаты Госдумы готовы оперативно рассмотреть законопроект о защите сотрудников правоохранительных органов от угроз в том числе в интернете. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).
Подробности в материале: В Госдуме готовы оперативно принять закон о защите силовиков в интернете
В 2020 году в Татарии органами внутренних дел зарегистрировано 869 тыс. 307 заявлений и сообщений о преступлениях, иных информаций о происшествиях (2019 г. — 763 322), по 42 тыс. 861 из которых принято решение о возбуждении уголовного дела (2019 г. — 40 562), 129 тыс. 104 — рассмотрены в порядке, предусмотренном КоАП РФ (2019 г. — 99 184). Зарегистрировано 53 тыс. 856 преступлений (+8,1%; РФ: +1%; ПФО: +1,6%), в том числе 15 тыс. 748 — тяжких и особо тяжких составов (+30,8%; РФ: +14%; ПФО: +18,5%).
Сохраняющийся рост количества поставленных на учёт уголовно наказуемых деяний, в особенности их тяжких и особо тяжких составов по-прежнему во многом обусловлен значительным увеличением числа краж с банковского счёта (+59,9%) и мошенничеств, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (+50,7%), а также активной работой органов внутренних дел по выявлению преступлений экономической и коррупционной направленности (+ 22,2%), наркопреступлений (+19,2%), преступлений превентивных составов (статьи 112, 115, 116, 116.1, 117, 119, 150, 151, 151.1, 156, 171.4, части 1 и 2 статьи 213, статьи 232,241, 264.1, 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ) (+ 10,8%).
Вместе с тем в целом состояние оперативной обстановки на территории республики в 2020 году оставалось стабильным, находилось под контролем правоохранительных органов. Одно из объективных подтверждений этому — уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения, который, как и прежде, ниже, чем в среднем по Российской Федерации (РТ — 1381,4; РФ — 1392,7).
Из отчета министра внутренних дел по Республике Татарстан А.В. Хохорина о деятельности полиции за 2020 год
Отмечается положительная динамика сокращения количества зарегистрированных умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-1,3%), разбоев (-13,1%), грабежей (-7,7%), краж (-3,9%), включая кражи из жилищ граждан (-29,3%), складов, баз, магазинов и других торговых точек (-3,7%), в садовых и дачных обществах (-36,3%), автомототранспорта (-33,1%), карманные кражи (-37,1%), хищений сотовых телефонов и смартфонов (-20,3%), фактов умышленного уничтожения или повреждения имущества путём поджога (-9,6%), отмечается в отчете главы МВД по РТ.
В общем массиве зарегистрированных преступлений наибольший удельный вес, как и прежде, приходится на преступления против собственности — 58,8% или 31 тыс. 687 преступлений (+3,1%), раскрываемость которых составила 32,3% (2019 г. — 34,3%), в том числе разбоев — 97,4% (2019 г. — 96,4%), грабежей — 92,2% (2019 г. — 88,6%), краж — 30,4% (2019 г. — 30,5%), краж из жилищ граждан — 77,4% (2019 г. — 73%), краж — 59% (2019 г. — 50,8%) и угонов 91, 5% (2019 г. — 87,7%) автомототранспорта.
Зарегистрировано 7 тыс. 472 преступления против личности (+17,4%; 2019 г. — 6366). Окончено расследованием 92,6% (2019 г. — 89,4%) уголовно наказуемых деяний данной категории, в том числе убийств — 96,3% (2019 г. 94,7%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — 98,7% (2019 г. — 98,6%), изнасилований 100% (2019 г. — 98,3%).
Всего в 2020 году правоохранительными органами республики расследовано 24 тыс. 947 преступных посягательств (+9,3%), в том числе 5 тыс. 354 тяжких и особо тяжких (+26%). Раскрыт ряд преступлений, вызвавших общественный резонанс.
Из отчета главы МВД по РТ
Выступая в завершающей части расширенной коллегии МВД России, президент Владимир Путин обратил внимание на рост преступности в крупных городах и субъектах Федерации.
«Не может не обратить на себя внимание то, что в некоторых субъектах Российской Федерации, в наших крупных городах, в крупных субъектах Федерации отмечен рост регистрируемой преступности. Сейчас не буду их перечислять, вы сами об этом знаете, министр об этом знает. Я вас прошу, убедительно прошу на это обратить внимание: посмотреть, почему это происходит, найти причины, выявить их и соответствующим образом отреагировать», — сказал глава государства.
Путин: «Активно прорабатывается законопроект по защите сотрудников правоохранительных органов и их близких от любых угроз, в том числе — в соцсетях. Государство, безусловно, исполнит свой долг — безопасность людей, которые стоят на страже закона, и членов их семей будет обеспечена».
Путин — о преступлениях в области информационных технологий: «За последние шесть лет их число возросло более чем в десять раз. Сами технологии быстро развиваются, мы за ними, к сожалению, не успеваем, но хорошо понимаем, что за электронной торговлей, за предоставлением услуг в глобальной сети будущее. Но и поле для преступлений здесь тоже увеличивается. И ваша задача — ответить на этот криминальный вызов».
«Мы с вами знаем, что такое интернет, и как он используется для продвижения совершенно неприемлемого контента»: впервые большая часть выступления Путина на коллегии МВД посвящена интернет-угрозам.