Москва, , 16:52 — REGNUM Депутаты Госдумы готовы оперативно рассмотреть законопроект о защите сотрудников правоохранительных органов от угроз в том числе в интернете. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

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"В настоящее время в комитете уже находится на рассмотрении пакет законопроектов, направленных на обеспечение безопасности сотрудников правоохранительных органов и членов их семей», — завил Пискарёв.

Инициатива о защите правоохранителей от угроз в интернете своевременна, отметил парламентарий.

«Мы все были свидетелями того, что после несанкционированных акций протеста в социальных сетях появлялись личные данные силовиков, вплоть до домашних адресов, а также данных их близких, в первую очередь, детей. Это недопустимо и очень опасно, и мы должны законодательно усилить защиту тех, кто стоит на страже закона», — подчеркнул Пискарёв.

О разработке законопроекта, направленного на защиту сотрудников органов внутренних дел в том числе в интернете, рассказал на заседании коллегии МВД президент РФ Владимир Путин.

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