Москва, , 13:33 — REGNUM Сотрудники МВД РФ в 2020 году действовали грамотно и чётко. Об этом в ходе заседания коллегии МВД РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

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«В 2020 году органы внутренних дел в целом успешно решали поставленные задачи. Несмотря на эпидемию, действовали грамотно, чётко, без сбоев», — сказал Путин.

По его словам, граждане РФ «ждут большей эффективности от всех уровней власти и ведомств, в том числе правоохранительных».