Москва, , 13:57 — REGNUM Участковые полицейские должны владеть ситуацией на вверенной им территории, а также чаще общаться с местными жителями. Об этом в ходе заседания коллегии МВД РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Участковые должны владеть ситуацией на территории, чаще общаться с жителями и работать с гражданами из групп риска», — сказал Путин.

Он также призвал участковых «грамотно и своевременно» пользоваться полномочиями, которые ранее были расширены.