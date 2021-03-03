Москва, , 13:54 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов должны «жёстко пресекать» пропаганду национализма, ксенофобии, насилия и религиозной вражды. Об этом в ходе заседания коллегии МВД РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Прошу жёстко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия», — сказал Путин.

Он также попросил привлекать к ответственности провокаторов, «которые сами убегают, прячутся, если их ловят за руку, раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений».