Москва, , 13:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин предложил ввести новые формы сбора доказательств по уголовным делам с учётом изменения криминальных угроз и развития технологий.

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Так, в ходе заседания коллегии МВД РФ в Москве глава государства заявил, что характер криминальных угроз меняется: передовые технологии затрагивают все сферы жизни.

«В этой связи важно проработать вопрос о включении в уголовный процесс новых форм сбора доказательств», — сказал российский лидер.

Путин уточнил, что речь идёт в том числе о тех случаях, когда участники следственных действий объективно не могут явиться к месту их проведения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что раскрытие преступлений в сфере информационных технологий находится на невысоком уровне. По его словам, показатели раскрываемости преступлений должны год от года расти, причём не при помощи набивания статистики, а «благодаря кропотливой работе на земле».

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