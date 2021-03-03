Москва, , 14:02 — REGNUM На сегодняшний день ситуация с миграционной сферой в России стала более прозрачной. Об этом в ходе заседания коллегии МВД РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Ситуация в миграционной политике стала более упорядоченной и более прозрачной, повысилась эффективность законодательного регулирования. Вместе с тем и риски сохраняются, включая проникновение криминала в среду бытовых мигрантов», — сказал Путин.

Он попросил «взвешенно и ответственно» подходить к вопросам допуска иностранной рабочей силы в Россию и ориентироваться «на реальные потребности отечественной экономики, защищая при этом, прежде всего, интересы наших граждан на рынке труда».