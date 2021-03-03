Москва, , 13:37 — REGNUM Необходимо выявлять лиц, втягивающих несовершеннолетних в незаконные действия. Об этом в ходе заседания коллегии МВД РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Нужно совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в незаконные действия», — сказал Путин.

Он призвал реагировать в соответствии с законом на втягивание несовершеннолетних в несанкционированные митинги: «Мы знаем с вами, что такое интернет. Но кто бы и под каким бы то ни было соусом ни пытался использовать детей для своих собственных хорьковых целей, мы не должны забывать, что это наши дети».

Путин подчеркнул, что тот факт, что каждое четвёртое преступление подростков — тяжкое и особо тяжкое, является особым сигналом.