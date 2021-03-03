Москва, , 14:23 — REGNUM На сегодняшний день в органах внутренних дел существует значительная нехватка кадров. Об этом сегодня, 3 марта, на расширенном заседании коллегии МВД России сообщил глава федерального ведомства Владимир Колокольцев.

Полицейский патруль Алексей Колчин © ИА REGNUM

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По его словам, в настоящее время некомплект полицейских составляет 70 тыс. человек.

«Поставленные перед нами задачи решались в условиях возросших нагрузок, связанных, в том числе, со значительным некомплектом. Сегодня он составляет порядка 70 тыс. человек», — сказал Колокольцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года Министерство финансов РФ предложило провести очередную реформу правоохранительных органов страны с акцентом на сокращении расходов. Для этого сперва предлагается сократить кадровую численность ОВД как минимум на 10%.

Сокращение рекомендуется проводить за счёт ваканский и перевода сотрудников, работа которых не связана с выполнением правоохранительных функций. Таких сотрудников предлагается переводить на гражданскую службу.