Москва, 3 марта 2021, 15:42 — REGNUM Для снижения ущерба от мошенничеств российские банки должны активнее блокировать сомнительные денежные переводы, которые проводятся без согласия клиентов. Об этом сегодня. 3 марта, на расширенном заседании коллегии МВД России сообщил глава федерального ведомства Владимир Колокольцев.
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По мнению руководителя министерства, страхование вкладов клиентов за счёт кредитно-финансовых организаций также бы способствовало минимизации ущерба граждан от IT-преступлений.
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Он указал на увеличение количества преступлений с использованием технологий, росту которых способствовала пандемия коронавирусной инфекции. По словам Колокольцева, она «повлекла масштабный уход в онлайн многих сфер жизни общества».
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года российские банки попросили Центробанк об отмене нормы, по которой они должны возобновить проведение сомнительной операции, если клиент не связался с банком в течение двух дней. Инициатива была изложена в документе с предложениями участников платёжного рынка для «регуляторной гильотины» ЦБ. В обосновании говорится, что возобновление операции через два дня нецелесообразно, так как за этот период клиенты могут ещё не понять, что стали жертвой мошенников.