Москва, , 15:42 — REGNUM Для снижения ущерба от мошенничеств российские банки должны активнее блокировать сомнительные денежные переводы, которые проводятся без согласия клиентов. Об этом сегодня. 3 марта, на расширенном заседании коллегии МВД России сообщил глава федерального ведомства Владимир Колокольцев.

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По мнению руководителя министерства, страхование вкладов клиентов за счёт кредитно-финансовых организаций также бы способствовало минимизации ущерба граждан от IT-преступлений.

«Необходимо активнее использовать регуляторные возможности и полномочия для оперативной блокировки различных криминальных механизмов, действующих в глобальной сети», — подчеркнул Колокольцев.

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Он указал на увеличение количества преступлений с использованием технологий, росту которых способствовала пандемия коронавирусной инфекции. По словам Колокольцева, она «повлекла масштабный уход в онлайн многих сфер жизни общества».

«В этой связи требуется скоординированная работа правоохранительных органов и соответствующих регуляторов», — подчеркнул глава МВД. —

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года российские банки попросили Центробанк об отмене нормы, по которой они должны возобновить проведение сомнительной операции, если клиент не связался с банком в течение двух дней. Инициатива была изложена в документе с предложениями участников платёжного рынка для «регуляторной гильотины» ЦБ. В обосновании говорится, что возобновление операции через два дня нецелесообразно, так как за этот период клиенты могут ещё не понять, что стали жертвой мошенников.