Москва, , 15:01 — REGNUM Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев потребовал не допускать вовлечения несовершеннолетних в несогласованные акции. Об этом он заявил 3 марта на расширенном заседании коллегии МВД.

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«Крайне важно не допустить вовлечения молодежи и особенно несовершеннолетних в несогласованные массовые акции, оградить их от различных провокаций», — подчеркнул Колокольцев.

Он отметил, что вместе с Минобрнауки ведётся профилактика экстремизма в молодежной среде, для этого созданы координационные центры. Такого мероприятия должны постоянно находиться в поле зрения заинтересованных органов власти, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин потребовал выявлять лиц, которые привлекают подростков к участию в незаконных митингах и тем самым хотят использовать их «для своих собственных хорьковых целей».

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