Москва, , 13:10 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в очном режиме примет участие в заседании коллегии МВД РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Президент сегодня съездит в МВД на Житную [улицу] и выступит перед участниками коллегии», — сказал Песков.

По его словам, российский лидер оценит работу министерства в коронавирусный период и огласит ожидания от работы ведомства на 2021 год.