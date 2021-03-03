Москва, , 13:28 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 3 марта примет участие в расширенном заседании коллегии МВД. Об этом 3 марта рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Президент сегодня съездит в МВД на Житную (улицу) и выступит перед участниками коллегии», — сказал он.

Кроме того, Песков уточнил, что глава российского государства оценит деятельность МВД в нелегкий период пандемии коронавируса, а также расскажет об ожиданиях от работы ведомства на предстоящий год.

Помимо того, по словам пресс-секретаря, на коллегии прозвучит подробный доклад министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

Также Песков добавил, что позднее 3 марта у российского лидера намечены рутинные рабочие мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия дорожит отношениями с Японией и намерена их развивать.