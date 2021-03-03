Москва, , 15:25 — REGNUM В России за последние четыре года число нелегальных наркопроизводств возросло в четыре раза. Так, только в 2020 году на территории страны сотрудниками правоохранительных органов была пресечена работа 256 незаконных нарколабораторий по изготовлению в основном синтетических наркотиков. Такие цифры сегодня, 3 марта, на расширенном заседании коллегии МВД России привёл глава федерального ведомства Владимир Колокольцев.

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Всего, по его словам, в прошлом году было выявлено порядка 190 тыс. наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято свыше 20 тонн запрещённых и подконтрольных веществ, 17 тонн из которых — сотрудниками полиции.

Глава ведомства отметил, что основные усилия сотрудников органов правопорядка усилия были сосредоточены на противодействии организованным формам наркопреступности, перекрытии источников её финансирования, пресечении производства наркотиков внутри страны, а также ликвидации схем сбыта, включая виртуальные.

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«По-прежнему напряженной остаётся наркоситуация», — заявил Колокольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в России удалось снизить уровень наркопреступности, а также сократилось число совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения. По его словам, за десять лет эти показатели снизились на 17% и 30% соответственно.