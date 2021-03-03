Москва, , 13:46 — REGNUM На сегодняшний день в стадии активной работы находится законопроект, направленный на защиту правоохранителей и членов их семей от угроз, в том числе идущих в социальных сетях. Об этом в ходе заседания коллегии МВД РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Активно прорабатывается законопроект, направленный на защиту сотрудников правоохранительных органов и членов их семей от любых угроз, в том числе в соцсетях», — сказал Путин.

По его словам, государство «исполнит свой долг», и безопасность людей, которые стоят на страже закона и правопорядка, а также их семей, «будет обеспечено».