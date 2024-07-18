В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко удивил и озадачил всех, кто следит за белорусской политикой. За короткий период он принял сразу несколько решений, которые идут вразрез с той политической линией, которой он строго придерживался в последние годы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Началось всё с того, что в начале месяца по амнистии, приуроченной ко Дню независимости, на свободу вышли несколько оппонентов власти, оказавшиеся за решёткой в связи с событиями 2020 года.

В их числе оказался политик Григорий Костусёв, обвинявшийся в организации вооружённого переворота с целью смещения действующего президента и получивший за это 10 лет колонии усиленного режима.

Ранее досрочное освобождение в Белоруссии лиц, считающихся на Западе политзаключёнными, всегда рассматривалось как сигнал Минска «западным партнёрам» о готовности налаживать отношения.

Другой недвусмысленный сигнал был подан белорусским руководством Киеву: 13 июля Лукашенко заявил о ликвидации напряжённости на украинско-белорусской границе и отводе ранее переброшенных туда дополнительных воинских подразделений.

Тогда же президент Белоруссии призвал обе стороны конфликта сесть за стол переговоров: «Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться».

На следующий день, 14 июля, белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков рассказал, что президент Лукашенко пригласил в Белоруссию «любую польскую делегацию, любых польских экспертов, специалистов, представителей руководства для того, чтобы вместе посмотреть ситуацию на границе».

Как известно, польское руководство считает, что официальный Минск причастен к тому, что с белорусской территории сотни нелегальных мигрантов из Африки и Азии уже не первый год штурмуют внешнюю границу Евросоюза.

Лишь в последние недели белорусские власти ужесточили отношение к непрошенным в ЕС гостям: нелегальных мигрантов стали отлавливать и высылать на родину.

А вот самих европейцев Минск, напротив, теперь приглашает к себе: 17 июля стало известно, что Лукашенко поддержал предложение ввести безвизовый въезд в Белоруссию для граждан 35 государств Европы. В официальном сообщении подчёркивается, что этот шаг был сделан «в целях дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия» Белоруссии.

Злые языки связывают июльское «миролюбие» Лукашенко с визитом президента Польши Анджея Дуды в Китай в конце июня. Варшава не скрывает, что Дуда просил китайских товарищей надавить на Минск по вопросам завершения миграционного кризиса и освобождения политзаключённых (в их числе глава Союза поляков Белоруссии Анджей Почобут).

В противном случае польский президент пригрозил закрыть границу с Белоруссией, что существенно нарушит логистику Нового шёлкового пути.

В начале июля Лукашенко встречался с руководством Поднебесной на саммите ШОС в Астане, где Белоруссию принимали в организацию, и чисто теоретически мог получить от Пекина какие-то наставления.

Однако эта версия хромает: если приглашение поляков к обсуждению ситуации на границе и даже амнистия противников власти при большом желании могут быть объяснены «давлением из Пекина», то разрядка на границе с Украиной и «безвиз» для ЕС в эту схему совершенно не вписываются.

Чуть более правдоподобной представляется версия о том, что Лукашенко таким образом реагирует на наметившийся не так давно тренд на возможность урегулирования конфликта Москвы и Киева путём мирных переговоров.

Открывающаяся в этом случае вакансия посредника не может не привлекать внимания белорусского лидера, который любит позиционировать свою страну в качестве донора международной стабильности. Разумеется, посредник должен дружить (или, во всяком случае, не враждовать) со всеми — и с Россией, и с Украиной, и с Западом.

При таком раскладе действия Минска в принципе не противоречат интересам Москвы, поскольку Белоруссия — это наиболее выгодный для нас посредник на гипотетических переговорах с Киевом.

Однако тут есть два момента, которые ставят под вопрос уместность предпринятых Лукашенко шагов.

Во-первых, вероятность того, что Украина и Запад согласятся видеть Белоруссию в качестве посредника — в районе нуля. Для них Минск — это сателлит Москвы, который не может иметь самостоятельной позиции.

Поэтому все действия нынешней белорусской власти (в том числе попытки нормализовать отношения) в Киеве и Вашингтоне рассматриваются как согласованные с Кремлём, а потому неприемлемые.

Во-вторых, некоторые предпринятые Лукашенко жесты доброй воли в отношении Запада могут не понравиться российскому руководству.

Так, белорусский «безвиз» для граждан недружественных России стран существенно осложнит работу нашим спецслужбам, поскольку в условиях фактического отсутствия белорусско-российской границы он облегчит проникновение к нам западных агентов и натовских диверсантов.

Самому Лукашенко эта мера также может выйти боком. Один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко уже призвал журналистов и правозащитников из Европы воспользоваться безвизовым въездом и приехать в Белоруссию, чтобы «пообщаться с семьями политзаключённых, бывшими политзаключёнными <…> посетить могилы убитых режимом Лукашенко мирных протестующих».

Вполне вероятно, что на призыв Латушко откликнется немало провокаторов с европейскими паспортами.

Таким образом, Лукашенко играет с огнём, когда предпринимает обречённые на провал попытки наладить отношения с тем, кто не желает их налаживать.