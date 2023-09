Глава российской дипломатии Сергей Лавров прибыл 8 сентября в Нью-Дели для участия в саммите «Большой двадцатки» (G20). Он, напомним, пройдет в индийской столице в наступающие выходные.

Иван Шилов ИА Регнум

Западные СМИ в преддверии саммита спекулировали на двух темах — на том, что во встрече «двадцатки» будет участвовать Джо Байден, но не будут присутствовать Владимир Путин и Си Цзиньпин. Действительно, российский лидер не планирует даже выступление по видеосвязи, не приедет и председатель Си.

Президент США намерен воспользоваться тем, что на встрече «клуба двадцати» не будет лидеров враждебных держав, и постарается улучшить отношения с рядом стран, «на которых оказывали влияние Китай и Россия», о чём 7 сентября сообщило агентство Bloomberg. Как пишет Axios, Байден планирует использовать платформу G20 для продвижения программы кредитования развивающихся стран в противовес масштабной китайской инициативе «Один пояс, один путь».

Скорее, речь идет о попытке вытеснения Китая — одного из крупнейших кредиторов развивающихся стран, за счет расширения «помощи» со стороны Всемирного банка (который находится под контролем Вашингтона).

Саммит Дели послужит Вашингтону местом для ухаживания и за хозяйкой площадки Индией, отмечает The Wall Street Journal. 8 сентября — в день, когда в индийскую столицу прибыл Лавров, Байден и индийский премьер Нарендра Моди проводили двустороннюю встречу, в ходе которой, как утверждают источники WSJ, американскому президенту удалось достичь «значимого прогресса» по неким неназванным вопросам.

Источники того же Bloomberg полагают, что европейские члены «двадцатки» (а в G20, напомним, входят Великобритания и страны ЕС: Германия, Италия, Франция и Евросоюз как коллективный член) воспользуются отсутствием Путина и Си и попробуют «наладить контакты» со странами Глобального Юга.

Любопытно, что в самой Индии делают акцент на неприезде в первую очередь Си Цзиньпина, лидера державы-соперницы. Делийская The Tribune трактует это — равно как и прилёт в индийскую столицу других мировых лидеров — как ясное указание на то, кому выпадает удача в гонке за звание второй по рангу мировой державы. «Индия видит себя противовесом Китаю в борьбе за влияние в развивающемся мире, с которыми она имеет исторические связи», пишет The Associated Press, цитируя Хэппимона Джейкоба, специалиста по вопросам международной безопасности из Нью-Дели.

Если отвлечься от китайско-индийских междоусобиц (которые касаются только этих двух наших союзников по БРИКС), то надо признать — ни Китай, ни Россия отнюдь не самоустранились от участия в G20 и вряд ли отдадут «работу с Глобальным Югом» на откуп Белому дому, Госдепу и брюссельским чиновникам. Россию, напомним, представляет глава отечественной дипломатии, а КНР — премьер Госсовета Ли Цян, один из главных и наиболее доверенных протеже председателя Си, «глаза и уши» китайского лидера.

Евросоюз вряд ли убедит Афросоюз

Под Глобальным Югом, судя по контексту, понимаются страны Африки — как сообщили источники Bloomberg, по итогам саммита, помимо Европейского союза в G20 войдёт и Африканский союз, также на правах коллективного члена.

Расчёт на то, что в отсутствие на саммите Путина и Си Цзиньпина Евросоюзу удастся переманить на свою сторону африканские страны, явно наивен и не оправдан, ранее сказал ИА Регнум ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников. По его мнению, Брюссель едва ли может сделать африканским странам какие-то выгодные предложения в обмен на их отдаление от Москвы и Пекина.

Напротив, недавние примеры Нигера и Габона показывают, что идёт обратный процесс — у Европы (и Запада в целом) становится всё меньше инструментов воздействия на Глобальный Юг, полагает Сотников. В частности, крайне маловероятно, что Брюсселю и даже Вашингтону удастся убедить страны Афросоюза отказаться от российского зерна, заметил эксперт.

Также напомним, что на недавнем саммите БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге в клуб в числе прочих были приняты две ключевые страны Афросоюза: Эфиопия (где находится постоянная штаб-квартира объединения) и одна из наиболее экономически развитых стран континента Египет.

На смену «двадцатке» идёт «клуб одиннадцати»

Расширившийся БРИКС постоянно упоминался в преддверии саммита «двадцатки» — и неспроста. По количеству членов это объединение ведущих незападных стран догоняет «полузападную» G20. В БРИКС теперь, напомним, не пять, а 11 стран.

В клуб вошли такие региональные тяжеловесы, как Аргентина, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. И, как отмечают эксперты, именно БРИКС теперь оказывается в основном в фокусе внимания Москвы и Пекина.

Ранее ИА Регнум отмечало, что на историческом саммите в Йоханнесбурге именно Россия и Китай задавали тон. По сути роль главного антагониста «Большой семерки» достаётся уже не «Большой двадцатке», а объединению БРИКС.

В том же материале делийской The Tribune авторы признают: «Большой двадцатке» грозит выхолащивание из-за перекоса «баланса сил в пользу Запада».

Но надо сказать, что в принципиальном для себя вопросе Западу уже не удаётся достичь нужного для себя «баланса» на G20. Речь идёт об украинском вопросе.

Без Зеленского и гарантированного осуждения

Ещё в середине лета Индии удалось отбиться от желания западных партнёров по «двадцатке» пригласить на саммит президента Украины Владимира Зеленского и фактически превратить предстоящий форум в антироссийское мероприятие. Это заставило Вашингтон испытать некоторую грусть, которую недвусмысленно выразил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан: «С нашей точки зрения, каждый раз, когда у президента Зеленского есть возможность выступить перед какой-либо организацией, <…> это играет позитивную роль».

«Ряд развивающихся стран — членов G20 отступил от формулировок, согласованных на Бали», — с сожалением констатировала в канун делийского саммита The Financial Times. Поясним, на прошлогоднем саммите «двадцатки» на индонезийском острове Бали был принят документ, в котором большинство стран-участниц «решительно осудили» проведение Россией СВО.

Если Индонезию западные «партнеры», как предполагается, смогли продавить, то нынешняя принимающая сторона, Индия, не готова называть украинский конфликт «войной» и старается придерживаться нейтралитета.

Лакмусовой бумажкой — которая покажет, сохранит ли «двадцатка» независимость от мнения её западной части, — станет итоговое коммюнике саммита в Нью-Дели. Проект этого заявления выдержан в нейтральных и общих тонах. «В каком виде будет принят итоговый документ, пока, конечно, сказать нельзя, но Индия будет стараться принять тот документ, который был предложен в начале, — сказал ИА Регнум профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев. По мнению собеседника, «давление на Индию, чтобы она заняла более антироссийские позиции, провалится».

Накануне саммита Bloomberg со ссылкой на неназванного французского чиновника оповестило, что якобы «все страны G20 пришли к единому подходу» относительно конфликта на Украине. Заявление звучит странно хотя бы в силу того, что Россия — тоже страна — член G20 (да и Китай с Индией, как известно, не спешат разделять западную позицию по поводу конфликта).

Более реалистично звучит информация агентства CNN, которое, ссылаясь на свой источник в ЕС, передает: «Будет ли у нас заявление, мы сейчас сказать не можем, поскольку переговоры продолжаются». А Financial Times предрекает, что, учитывая отказ ряда развивающихся стран G20 от «балийских» формулировок, за итоговый текст заявления в Дели «будет битва».

Будет ли вообще принята пресловутая итоговая декларация или же на саммите будет зафиксирован раскол, зависит от России, сказал ИА Регнум профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Если Россия будет следовать своей традиционной принципиальной позиции, то нет — декларации не будет. Если Россия захочет сделать подарок Индии — все-таки Индия для нас очень дружественная держава, — то да, но будет настаивать на тех самых оговорках, которые были год назад в Индонезии. Поэтому шансы 50 на 50», — полагает Ткаченко.