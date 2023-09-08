Нью-Дели, 8 сентября, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели. Об этом 8 сентября сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

В столице Индии глава ведомства примет участие в саммите «большой двадцатки».

«Сергей Лавров прибыл в Дели для участия в саммите 20-ки», ― написала дипломат в Telegram-канале.

Саммит G20 под председательством Индии пройдёт в Нью-Дели 9–10 сентября. На него пригласили лидеров всех стран «Большой двадцатки», а также представители Египта, ОАЭ, Нидерландов, Испании, Бангладеш, Маврикии, Омана, Нигерии и Сингапура. Россию на саммите представит Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 сентября сообщил, что Путин не планирует выступать на саммите G20, в том числе по видеосвязи.

Через несколько дней стало известно, что Пекин на саммите будет представлять премьер Госсовета Ли Цян, а глава КНР Си Цзиньпин в Индию не поедет.