Москва, 7 сентября, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не планирует выступать с обращением к участникам саммита G20 в Нью-Дели, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 7 сентября журналистам.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

Он сообщил, что за всю работу по этой встрече будет отвечать министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Всю работу будет вести министр иностранных дел. Кроме того, на экспертном уровне, конечно, и наша шерпа, и наши эксперты принимают участие в весьма и весьма напряжённой работе по согласованию документов», — сказал Песков.

Саммит G20 будет проходить 9 и 10 сентября 2023 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в августе сообщила, что Путин поручил Лаврову возглавить российскую делегацию на мероприятии.

Председатель КНР Си Цзиньпин также отказался приезжать на саммит в Индию. В Белом доме по этому поводу заявили, что президент США Джо Байден разочарован таким решением китайского лидера.

Песков при этом подчеркнул, что Путин и Си Цзиньпин не договаривались не ехать на G20. Представитель Кремля отметил, что российский лидер в этом вопросе руководствовался своим рабочим графиком.