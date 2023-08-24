Одним из самых важных итогов саммита БРИКС в ЮАР стало расширение организации. К нынешним пяти членам (Бразилии, России, Индии, Китаю и Южной Африки) присоединились еще шесть. Это Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Их членство официально начнется с 1 января 2024 года — аккурат в ходе начавшегося председательства России в БРИКС.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Хотел бы поздравить наших новых членов, которые в полноформатном масштабе будут работать в следующем году. Хочу заверить всех коллег, что мы будем продолжать то дело, которое мы с вами сегодня начали, — по расширению влияния БРИКС в мире», — заявил президент России Владимир Путин.

Собственно, это расширение было неизбежным. Развивающиеся страны мира хотели вступить в перспективную организацию, а действующие члены «клуба пяти» были заинтересованы в присоединении других важных игроков, задающих тон в своих регионах мира.

Москва рассматривала расширение как некий антиамериканский антизападный шаг. Доказательство привлекательности неамериканских интеграционных структур, а также как ещё одно свидетельство отсутствия всякой изоляции России. «Результаты саммита БРИКС блестящие. «Изоляция», как горящие западные танки, валяется в канаве», — прокомментировала итоги саммита официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Для Китая это было расширением сферы влияния. Пекин рассматривает БРИКС и другую международную внезападную площадку — Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) как набор инструментов для продвижения китайского глобального лидерства. И, соответственно, в Пекине заинтересованы в том, чтобы ассортимент инструментов в этом наборе был более представительным.

Что же касается Индии, Бразилии и Южной Африки, то для них расширение БРИКС являются повышением их собственного престижа, а также укреплением лидерской роли в своих собственных регионах (за счет статуса представителей в БРИКС).

По каким критериям шёл отбор

Мотивация стран «пятёрки» понятна, главным оставался вопрос — за счёт кого расширяться. Официально заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны, однако было очевидно, что всех скопом принимать нельзя. И на это было пять причин.

Первая — институциональная. В организации решения принимаются консенсусом, а значит, чем больше там будет стран, тем больше будет возможностей заблокировать решения организации. Это приведёт, в свою очередь, либо к её параличу, либо к принятию максимально выхолощенных, устраивающих всех решений — то есть к падению значимости организации.

Особенно в том случае, если в списке новых стран членов БРИКС будут государства, не обладающие суверенитетом.

И это вторая, политическая причина отказа от тотального расширения. БРИКС не случайно создавался именно как форум суверенных стран, способных защищать своё право самим определять свою судьбу. Стран, у которых достаточно политической воли и мощи для принятия самостоятельных, а не спущенных из Вашингтона решений. Если же в БРИКС оказываются подчиненные Западу страны, то, учитывая принцип консенсуса, Соединённые Штаты могут использовать их как троянских коней для уничтожения организации изнутри.

Третья причина носит идеологический характер. В БРИКС должны входить государства, которые морально и политически готовы к превращению организации из некоего форума в структуру, которая посвятит себя созданию многополярного мира. «Мы все единодушно выступаем в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве при соблюдении ключевых принципов Устава ООН, включая суверенное право и уважение права каждого народа на собственную модель развития, — обозначил Владимир Путин цели всех участников организации. — Мы против какой бы то ни было гегемонии, пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности и основанной на этом постулате новой политики — политики продолжающегося неоколониализма».

Да, при этом БРИКС не идет на конфликт ни с кем.

«БРИКС — это не организация «против», а организация «за». В отличие от тех коалиций и блоков, которые возглавляют США», — сказал ИА Регнум замдиректора Центра комплексных международных и европейских исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Но понятно, что Вашингтон вряд ли готов терпеть таких конкурентов. А значит, нынешние и потенциальные участники БРИКС должны быть готовы к тому, что на них будет оказываться максимальное давление со стороны США — вплоть до конфликтов и даже санкций.

Четвёртая причина лежит в русле прагматики. Каждый новый участник клуба, усложняющий структуру БРИКС и процесс принятия решений в ней, должен «стоить своих свеч» за счет привнесения в «общую копилку» собственной мощи. То есть, проще говоря, каждый новый член должен усиливать структуру и её возможности, а не ослаблять её.

Наконец, пятой причиной был баланс. БРИКС позиционируется как глобальная организация развивающихся стран. А значит, в ней должно быть более-менее сбалансированное представительство от всех регионов мира (кроме, понятно, западного). Вне зависимости от того, что в условной Азии гораздо больше потенциальных кандидатов на вступление, чем в той же Африке или Латинской Америке.

«Нужно было соблюдать географический баланс, а значит, усиливать представительство латиноамериканских и африканских стран — ведь до расширения там было два азиатских государства и лишь по одной африканской и латиноамериканской. При этом не было ни одной страны Ближнего Востока и мусульманского мира», — поясняет Дмитрий Суслов.

Кого выбрали на роль сдержек и противовесов

При этом баланс должен быть не только региональным, но и внутрирегиональным — если в регионе два равновеликих конкурента за лидерство, то нельзя включать одного и не включать второго, поскольку тогда вторая страна займет враждебную БРИКС позицию. «Добавлять Иран без Саудовской Аравии или наоборот было бы ошибкой», — поясняет Суслов.

Собственно, исходя из пяти названных выше причин и было составлено уравнение расширения.

Так, латиноамериканское и африканское представительство было увеличено за счет Аргентины (конкурента Бразилии в борьбе за лидерство в Южной Америки) и важной в Африке Эфиопии. Ближневосточная диаспора в БРИКС теперь состоит из Ирана и Саудовской Аравии (которых нельзя было принимать поодиночке), а также влиятельнейших Эмиратов.

«ОАЭ — это важный экономический, логистический и политико-дипломатический хаб, который используется в том числе и для российско-западных переговоров», — поясняет значение этой страны Дмитрий Суслов.

Еще одной страной, которой можно отнести к Ближнему Востоку, является мощный и влиятельный Египет. К тому же он является еще и африканской страной (что дает Африке +1 к представительству), а также конкурирует за лидерство в северо-восточной Африке с Эфиопией (из-за чего нельзя было включить одну страну и не включить другую). А три другие ближневосточные страны — также и азиатские.

«Да, добавление новых стран — это добавление больших разногласий по региональным вопросам, но они усиливают позицию организации в продвижении глобальной повестки дня. Все они обладают добавленной стоимостью в части глобальных вопросов. Организация становится более влиятельной и представительной структурой», — подводит итоги расширения Дмитрий Суслов. И теперь на плечи Москвы (как председателя БРИКС в 2024 году) ложится успешная интеграция их возможностей в инструментарий объединения.

Собственно, у России уже есть проекты для реализации. «Считаем, что пришло время учредить в рамках БРИКС постоянно действующую комиссию по транспорту, которая занялась бы не только проектом «Север — Юг», но и в более широком плане — вопросами развития логистических и транспортных коридоров, межрегиональных и глобальных. В случае согласия партнёров российская сторона могла бы отработать эту идею в рамках председательства в БРИКС в 2024 году», — отметил президент Путин. И вопрос теперь в том, как быстро новички включатся в процесс.